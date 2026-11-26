Pe scurt: Vehiculele de peste 7,5 tone vor avea restricții de circulație pe DN7, între Pitești și Veștem, în perioada 29 noiembrie–1 decembrie 2026. Măsura nu vizează vehiculele destinate exclusiv transportului de persoane.

Restricții de circulație pentru vehiculele grele vor fi impuse pe DN7, între Pitești și Veștem, în perioada 29 noiembrie–1 decembrie 2026, potrivit CNAIR. Măsura este anunțată pentru ziua premergătoare sărbătorilor legale, de Sfântul Andrei și de Ziua Națională a României.

Zilele vizate sunt duminică, 29 noiembrie 2026, ziua premergătoare sărbătorii legale, 30 noiembrie 2026, de Sfântul Andrei, și 1 decembrie 2026, de Ziua Națională.

Potrivit Ordinului MT-MAI nr. 1249-132/2018, interdicția privește vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, în condițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la ordin.

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Sectorul indicat este Pitești–Râmnicu Vâlcea–Veștem. Limitele acestuia sunt intersecția DN7 cu DN7C, la Pitești, și intersecția DN7 cu DN1, la Veștem.

Vehiculele destinate exclusiv transportului de persoane sunt exceptate de la această interdicție.

„Nerespectarea prevederilor Ordinului MT – MAI numărul 1249-132/2018 constituie contravenție și se sancționează conform legii, prin aplicarea amenzii contravenționale.”

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