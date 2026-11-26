Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 25 noiembrie, că numărul de locuri la rezidențiat va fi suplimentat, astfel încât toți absolvenții de medicină care au luat punctajul de trecere să își poată continua pregătirea, potrivit Radio România Actualități.

Repartiția locurilor și a posturilor s-a încheiat marți seara, iar peste 800 de absolvenți nu au fost repartizați, deși au obținut punctajul minim necesar la examenul din 15 noiembrie, scrie sursa citată.

Rogobete îl face responsabil pe fostul premier Ilie Bolojan, care ar fi subdimensionat în vară numărul de locuri. Într-un mesaj pe Facebook, ministrul a scris că numărul de locuri aprobat prin hotărâre de guvern în iunie 2026 „este subdimensionat”, relatează Adevărul.

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Miercuri, ministrul s-a întâlnit cu reprezentanții universităților și ai facultăților de medicină. Soluția pentru suplimentarea locurilor va fi prezentată public până la finalul săptămânii, a transmis Rogobete.

Ce nu se știe încă

Ministerul nu a spus câte locuri se adaugă, în ce specialități și dacă vor fi și la Sibiu, unde pentru Medicină erau disponibile 124 de locuri.

Cu o zi înainte, candidații care au promovat estimau că peste 1.300 ar putea rămâne fără loc și cereau suplimentarea. Rogobete spusese pe 19 noiembrie, citat de Știrile ProTV, că nu face nicio promisiune și că situația va fi analizată după repartiție.

Locurile au mai fost suplimentate și în trecut: în 2018, un proiect de hotărâre de guvern a majorat cu 315 numărul de locuri pentru rezidențiatul din 2019.

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