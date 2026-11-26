Robert Târnăveanu, solistul principal al Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului”, este invitatul emisiunii „Drag de România mea”, realizată de Paul Surugiu – Fuego, care se difuzează sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 20:00, și duminică, 29 noiembrie, de la ora 15:00, la TVR 2, a anunțat ansamblul.
Interpretul sărbătorește în acest an 25 de ani de activitate și 45 de ani de viață. În emisiune va cânta, va povesti ce înseamnă Junii Sibiului pentru el și va vorbi despre concertul aniversar din această vară.
Dans, cântec și un alt gen muzical
Potrivit realizatorilor, ediția va avea momente de dans și interpretare cu „familia” Junilor Sibiului. Robert Târnăveanu va cânta și un alt gen decât folclorul, potrivit anunțului făcut de ansamblu.
Concertul aniversar de la Sala Radio
Sfertul de secol de carieră a fost sărbătorit pe 14 iunie, la Sala Radio din București, într-un spectacol special în care Junii Sibiului au fost alături de Robert Târnăveanu.
În noiembrie, solistul a urcat pe scenă și la Festivalul „Ioan Macrea”, unde opt ansambluri au cântat două seri la Sibiu. Nu este prima dată când Televiziunea Română îl aniversează: în 2025, la 80 de ani de existență a ansamblului, TVR 1 a difuzat recitaluri dedicate lui Robert Târnăveanu, Alinei Bîcă și lui Adrian Neamțu.
Când se vede
- Sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 20:00, TVR 2
- Duminică, 29 noiembrie, de la ora 15:00, TVR 2
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