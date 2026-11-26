România se situează pe locul al doilea în Uniunea Europeană la rata deceselor premature asociate expunerii pe termen lung la particule fine PM2,5, după Bulgaria, potrivit celui mai recent indicator al Agenției Europene de Mediu (AEM), publicat pe 23 noiembrie 2026.

În 2024, în cele 27 de state membre ale UE au fost estimate 222.000 de decese premature atribuibile expunerii pe termen lung la concentrații medii anuale de PM2,5 peste nivelul de 5 micrograme pe metru cub recomandat de Organizația Mondială a Sănătății, arată indicatorul AEM și comunicatul de presă al agenției.

Datele oficiale pe țări, publicate în Figura 2 a aceluiași indicator, plasează România la 143,3 decese premature la 100.000 de locuitori. Media UE-27 a fost de 66,7, iar Bulgaria, prima în clasamentul statelor membre, a înregistrat 153,1. Rata din România este astfel de peste două ori mai mare decât media europeană. În graficul AEM apar și țări din afara Uniunii; mai multe state din Balcani care nu sunt membre ale UE au rate mai ridicate decât România și Bulgaria.

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Comparativ cu 2005, rata din România a scăzut de la 350,6 la 143,3 decese premature la 100.000 de locuitori, o reducere de 59,1%. La nivelul UE-27, numărul deceselor premature atribuibile PM2,5 a scăzut cu 57,2% între 2005 și 2024. AEM precizează că obiectivul Planului de acțiune pentru poluare zero, de a reduce cu cel puțin 55% până în 2030 impactul asupra sănătății față de 2005, a fost atins pentru prima dată în 2023, iar datele pentru 2024 confirmă această tendință. Agenția avertizează însă că există o anumită variabilitate de la un an la altul, astfel că menținerea țintei pe termen lung nu este garantată.

Ce sunt particulele PM2,5 și ce boli provoacă PM2,5 sunt particule în suspensie în aer cu diametrul de cel mult 2,5 micrometri, de circa 30 de ori mai subțiri decât un fir de păr. Sunt atât de mici încât trec de filtrele naturale ale nasului și gâtului, ajung adânc în plămâni și pot pătrunde în sânge, de unde ajung la inimă, creier și alte organe. Principala sursă în Europa este încălzirea locuințelor cu lemne și cărbune. Urmează traficul, prin gazele de eșapament și uzura frânelor și a anvelopelor, industria și agricultura. O parte din particule se formează direct în atmosferă, din alți poluanți precum oxizii de azot și amoniacul. Pentru tine Recomandat pentru tine Senatul a adoptat proiectul privind stimulentul egal cu indemnizația pentru părinții care revin la muncă Recomandat pentru tine Eleganță cu glugă – cum a devenit cagula din tricot cel mai cool accesoriu al iernii? Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, expunerea pe termen lung la PM2,5 este asociată cu: boala cardiacă ischemică și infarctul;

accidentul vascular cerebral;

cancerul pulmonar;

bronhopneumopatia obstructivă cronică (BPOC);

infecțiile respiratorii, inclusiv pneumonia, și agravarea astmului;

diabetul de tip 2;

la femeile însărcinate, un risc mai mare de naștere prematură și de greutate mică la naștere a copilului. Cei mai vulnerabili sunt copiii, vârstnicii și persoanele care au deja boli cardiace sau respiratorii.

De ce cifrele sunt mai mari decât în evaluările anterioare

AEM subliniază că numărul estimat al deceselor premature a crescut, pentru 2024 și pentru toți anii anteriori, față de valorile publicate în 2025, din cauza actualizării metodologiei, nu din cauza unei agravări bruște a poluării. În 2026, agenția a preluat recomandările din raportul HRAPIE-2 al OMS, publicat în 2025: riscul relativ a fost actualizat de la 1,08 la 1,10, ceea ce înseamnă o creștere cu 10% a riscului de deces prematur pentru fiecare majorare cu 10 micrograme pe metru cub a concentrației medii anuale de PM2,5. În plus, estimările iau în calcul populația de peste 25 de ani, față de pragul anterior de 30 de ani. Toate seriile începând din 2005 au fost recalculate, astfel că reducerile relative rămân comparabile.

Expunerea rămâne peste pragul recomandat de OMS

AEM descrie poluarea aerului drept cel mai important risc de mediu pentru sănătate în Europa, iar particulele fine PM2,5 drept poluantul cu cele mai solide dovezi de efecte adverse și cu cea mai mare povară atribuibilă.

Concentrația ponderată cu populația, adică nivelul la care este expus un locuitor mediu, a scăzut de la 19,4 micrograme pe metru cub în 2005 la 10,1 în 2024, însă rămâne semnificativ peste pragul de 5 micrograme pe metru cub recomandat de OMS. În 2024, 95,1% din populația urbană a UE a fost expusă la concentrații de PM2,5 peste acest nivel. Ora de Sibiu a scris anterior despre un raport global care arăta cât de puține țări reușesc să se încadreze în standardul recomandat de OMS.

Scăderea mortalității este legată de politicile de calitate a aerului și de reducere a emisiilor. Emisiile de PM2,5 primar, emise direct în atmosferă, au scăzut cu 42,5% între 2005 și 2024. Cea mai importantă sursă rămâne încălzirea locuințelor, ale cărei emisii au scăzut cu 35,1%. Reduceri importante apar și în transport, 61,5%, și în industrie, 47,3%.

Norme mai stricte până în 2030

Directiva revizuită a UE privind calitatea aerului înconjurător a intrat în vigoare pe 10 decembrie 2024 și aliniază mai strâns standardele europene la recomandările OMS. Potrivit Comisiei Europene, noua directivă reduce cu mai mult de jumătate limita anuală admisă pentru particulele fine PM2,5, standardul urmând să fie atins până în 2030. Statele membre au avut la dispoziție doi ani de la data intrării în vigoare, deci până în decembrie 2026, pentru a transpune legislația în dreptul intern.

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