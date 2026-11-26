Pe scurt: Ministerul Finanțelor estimează că datoria publică rămâne peste 60% din PIB în perioada 2026–2031. Conform art. 13 din Legea 69/2010, Guvernul nu ar putea aproba măsuri care cresc cheltuielile totale de personal sau de asistență socială. Documentul este o informare, nu o decizie; măsurile urmează să fie analizate la nivel guvernamental.

Salariile din sectorul public, pensiile, alocațiile și alte beneficii sociale ar putea rămâne înghețate până în 2031. Estimarea apare într-o informare prezentată joi, 26 noiembrie, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în ședința de Guvern. Documentul, consultat de Digi24 arată că datoria publică s-ar menține peste pragul de 60% din PIB în toată perioada 2026–2031. Nu este vorba despre o decizie deja adoptată, ci despre o notă de informare și despre estimările actuale ale ministerului.

Potrivit acelorași estimări, atât timp cât datoria rămâne peste 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art. 13 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010. În acest cadru, Guvernul nu ar putea aproba măsuri care să majoreze cheltuielile totale de personal sau cheltuielile totale cu asistența socială din sectorul public.

Datoria, estimată peste 60% din PIB până în 2031

Datoria guvernamentală a României, calculată după metodologia Uniunii Europene, era de 61,1% din PIB la sfârșitul lunii august 2026, potrivit informării prezentate de Nazare. Datele Eurostat, publicate pe 21 octombrie, indicau 59,4% din PIB la finalul trimestrului al doilea.

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Ministerul Finanțelor estimează că indicatorul va ajunge la 62% din PIB la sfârșitul lui 2026 și va continua să crească: 63,5% în 2027 și 64,3% în 2028 și 2029. Apoi ar urma o scădere, la 62,5% în 2030 și 61,2% în 2031, fără a coborî sub pragul de 60% în acest interval. Cifrele apar în relatările Digi24, Economica.net și Ziarului Financiar.

Documentul arată că România se află în procedură de deficit excesiv din 2020, iar datoria a crescut treptat pentru finanțarea deficitelor și refinanțarea scadențelor. Deficitul bugetar, calculat după metodologia europeană, a fost de 9,2% din PIB în 2024 și este estimat la 7,8% în 2025. Proiecțiile ulterioare sunt de 6% în 2026, 5,2% în 2027, 4,2% în 2028, 3,2% în 2029, 3,4% în 2030 și 2,5% în 2031.

Ce prevede legea după depășirea pragului de 60%

Legea nr. 69/2010 instituie un mecanism gradual, în funcție de ponderea datoriei în PIB:

peste 50%, Guvernul trebuie să prezinte și să aplice un program de reducere a datoriei, care include măsuri pentru înghețarea cheltuielilor totale cu salariile din sectorul public;

peste 55%, se adaugă măsuri pentru înghețarea cheltuielilor totale cu asistența socială;

peste 60%, rămân valabile prevederile anterioare, iar Executivul trebuie să inițieze și un program de reducere a datoriei publice.

Măsurile trebuie adoptate prin acte normative la nivel de lege, cel târziu în semestrul următor celui în care a fost constatată depășirea pragului. Legea prevede și că unele dintre aceste măsuri pot să nu fie aplicate în cazul unor circumstanțe extraordinare, dacă neaplicarea lor nu pune în pericol sustenabilitatea datoriei pe termen mediu și lung.

În informarea prezentată joi, ministerul concluzionează:

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art. 13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public.”

Restricția invocată privește cheltuielile totale, nu automat fiecare salariu, pensie sau alocație în parte. În plus, obligația de a lua măsuri pentru înghețarea cheltuielilor salariale apare în lege deja de la pragul de 50% din PIB, nu doar de la 60%, un punct subliniat și de Edupedu în analiza documentului.

Ce înseamnă pentru salarii, pensii și alocații

Salariile din sectorul public și beneficiile sociale sunt deja înghețate pe tot parcursul anului 2026, potrivit aceleiași informări. Măsurile aplicate de la 1 ianuarie 2025 au inclus, între altele, blocarea angajărilor, înghețarea pensiilor și a drepturilor de asistență socială, precum și menținerea la același nivel a salariilor de bază, a sporurilor, a tichetelor de masă și a plăților pentru orele suplimentare.

Ziarul Financiar a relatat, pe baza aceleiași note, că nu vor putea fi adoptate măsuri de majorare a cheltuielilor cu salariile bugetarilor sau cu asistența socială, în contextul anului 2027. Documentul leagă însă restricția de întreaga perioadă 2026–2031, cât timp datoria este estimată să rămână peste 60% din PIB.

Despre alocații, la 1 noiembrie ministrul Muncii, Florin Manole, spunea că acestea ar putea rămâne neschimbate și în 2027, dar că nu exista atunci o decizie, iar subiectul nu fusese discutat cu premierul și cu ministrul Finanțelor.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a confirmat că Nazare a prezentat informarea în ședința de joi. „Este o notă de informare care prezintă implicațiile depășirii acestui prag, în conformitate cu prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare, dar și măsurile fiscal-bugetare necesare pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice”, a declarat Cărbunaru, potrivit AGERPRES. El a adăugat că datoria a ajuns la 61,1% din PIB la sfârșitul lunii august 2026, că pragul „a oscilat” și că măsurile prevăzute de cadrul legal „urmează să facă obiectul unei analize la nivel guvernamental”.

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