Consiliul Județean Sibiu a adoptat joi, 26 noiembrie, proiectul de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice externe pentru reprezentarea instituției în instanță, în dosarul penal al Filarmonicii de Stat. Hotărârea a fost aprobată, însă nu au lipsit discuțiile în contradictoriu dintre președinta CJ, Daniela Cîmpean, și consilierul județean AUR, Bogdan Drașoveanu.

Proiectul a trecut cu 20 de voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” și 8 abțineri.

Acuzații de „cec în alb”

Dezbaterile s-au reaprins în jurul oportunității și legalității angajării unui avocat extern, în condițiile în care instituția are propriul serviciu juridic. Consilierul AUR Bogdan Drașoveanu a ridicat semne de întrebare atât cu privire la activitatea anterioară a casei de avocatură angajate în faza de urmărire penală, cât și asupra modului în care este formulat noul mandat.

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„Au fost achiziționate servicii juridice de către o firmă specializată în penal pentru a apăra interesul patrimonial al Consiliului Județean, însă prin aceeași hotărâre a fost constrânsă această societate să precizeze un prejudiciu substanțial diminuat față de cel din rechizitoriul DNA”, a declarat Bogdan Drașoveanu în plen.

Acesta a criticat și faptul că mandatul vizează nu doar dosarul principal, ci și „dosarele asociate”: „Nu putem vota azi un cec în alb pentru cauze care ar putea să apară. În opinia mea, acest principiu este esențial pentru o bună administrare și protejare a banului public.” Consilierul a cerut totodată o analiză a demersurilor făcute până acum și detalii despre criteriile de selecție și valoarea contractului anterior.

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Daniela Cîmpean: „Vă rog să retrageți acea expresie”

Afirmațiile consilierului AUR au provocat o reacție fermă din partea președintei CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, care i-a cerut acestuia să își retragă acuzațiile.

„Vă rog să retrageți acea expresie că societatea respectivă a fost constrânsă să diminueze prejudiciul. Este o acuzație gravă pe care o faceți. Dumneavoastră, care aveți expertiză în poliție și penal, puteți înțelege acest lucru. Dacă aveți o probă, există căi legale, dar vă rog nu mai faceți astfel de acuzații”, a replicat Daniela Cîmpean.

Șefa administrației județene a confirmat că instituția colaborează în această cauză cu avocatul Nicu Baier și a explicat că apelul la un specialist extern este o excepție dictată de complexitatea procedurii penale.

„Colegii de la Juridic, care sunt puțini, au expertiză foarte bună și avem câștig de cauză în dosare importante cu case de avocatură mari, dar pe partea pe care o cunoaștem, civil, comercial, contencios-administrativ. Chiar dacă aici este vorba de o constituire pe parte civilă, procedura e tot pe parte penală”, a subliniat Cîmpean. În completare, reprezentanții aparatului de specialitate al CJ au precizat că există deja două dosare asociate cauzei principale, cu legătură directă cu aceasta.

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De ce e nevoie de avocat

În luna iulie, consilierii județeni au aprobat angajarea de avocați pentru faza de urmărire penală desfășurată de DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia, etapă în care județul s-a constituit parte civilă. Ulterior, procurorii au finalizat ancheta și i-au trimis în judecată pe fostul manager al Filarmonicii, Cristian Călin Lupeș, și pe o angajată a instituției, Marioara Preda.

Odată cu înregistrarea cauzei pe rolul Tribunalului Sibiu, a fost necesar un nou mandat de reprezentare pentru faza de judecată. Potrivit raportului de specialitate, cei trei consilieri juridici ai CJ Sibiu gestionează deja peste 150 de procese, pe lângă avizarea contractelor, a actelor administrative și lucrul la proiectele europene, motiv pentru care nu pot acoperi un proces penal complex.

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Persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.



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