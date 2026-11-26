Direcția Silvică Sibiu are un nou director. Ioan Ovidiu Teșa a preluat conducerea instituției în 16 noiembrie 2026, după ce a ocupat anterior funcția de director tehnic. Fostul director, Ilie Troancă, a revenit pe postul de director tehnic și spune că schimbarea este una firească. Noul șef al instituției afirmă că echipa rămâne aceeași, iar proiectele privind administrarea și protejarea fondului forestier continuă.

Schimbare la vârful Direcției Silvice Sibiu a început cu 16 noiembrie 2026, de când conducerea instituției este asigurată de Ioan Ovidiu Teșa, care a ocupat anterior funcția de director tehnic. Schimbarea vine în contextul unor modificări la nivelul conducerii, însă, potrivit celor doi, activitatea instituției și echipa rămân aceleași.

Ilie Troancă, fostul director al Direcției Silvice Sibiu, ocupă în prezent funcția de director tehnic. Acesta consideră că schimbările de conducere sunt normale și spune că nu există tensiuni în urma deciziei. „Sunt director tehnic. Trebuie să se mai schimbe lumea. Suntem tot aici, nu e nicio problemă. E o normalitate să se facă schimbare. Pot să mai stau și director tehnic”, a declarat Ilie Troancă.

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Cine este noul director al Direcției Silvice Sibiu

Noul director, Ioan Ovidiu Teșa, a ocupat anterior funcția de director tehnic în cadrul instituției. Acesta a preluat oficial conducerea în 16 noiembrie 2026, în baza unei delegări.

Teșa spune că schimbarea nu înseamnă o modificare a direcției în care se desfășoară activitatea instituției și că proiectele aflate în derulare vor continua. „Schimbarea s-a făcut în 16 noiembrie. Eu am fost director tehnic și acum sunt pe director. Continui aceleași proiecte și suntem în continuare echipă”, a declarat noul director.

Acesta spune că prioritatea conducerii rămâne administrarea fondului forestier aflat în responsabilitatea instituției.

Conservarea pădurilor și paza fondului forestier, printre priorități

Printre principalele obiective menționate de Ioan Ovidiu Teșa se numără conservarea fondului forestier, protejarea biodiversității și asigurarea pazei pădurilor.

Noul director susține că, în acest moment, instituția nu se confruntă cu probleme majore care să nu poată fi gestionate și că obiectivul principal este continuarea administrării fondului forestier în condiții bune. „Pentru noi, toate proiectele sunt prioritare: conservarea fondului forestier din administrare, păstrarea biodiversității, paza fondului forestier, dar și raporturile cu unitățile de învățământ”, a explicat acesta.

Schimbarea conducerii are loc și într-o perioadă în care instituția se află într-un proces de reorganizare. Potrivit noului director, urmează să se vadă ce modificări vor fi aplicate și cum vor influența acestea activitatea Direcției Silvice Sibiu. „Suntem într-un proces de reorganizare. Vedem ce se va întâmpla în momentul reorganizării”, a mai declarat Ioan Ovidiu Teșa.

Deocamdată, conducerea instituției transmite că activitatea continuă în aceeași formulă de echipă, iar administrarea și protejarea pădurilor rămân principalele obiective.

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