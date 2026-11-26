Consilierii locali ai municipiului Sibiu se reunesc astăzi, 26 noiembrie, de la ora 14:00, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi principală figurează 38 de proiecte, la care se adaugă un proiect pe ordinea de zi suplimentară. Printre cele mai importante subiecte supuse votului se numără revenirea proiectului imobiliar de pe strada A.D. Xenopol, preluarea unui teren cedat în contul unei datorii istorice, modificarea tarifelor la energia termică furnizată de Urbana și scumpirea terenurilor pentru tineri.

Clădirea de birouri de pe strada Xenopol, din nou în fața consilierilor

Controversatul proiect imobiliar propus pe strada A.D. Xenopol nr. 16, la câțiva pași de Piața Mare și Catedrala Mitropolitană, revine la vot în Consiliul Local. Documentația de urbanism (PUZCP) vizează ridicarea unei clădiri de birouri (S+P+3E+R/M) pe un teren privat de 330 de metri pătrați și transformarea parcării din capătul străzii într-o piațetă pietonală.

După mai bine de șase ani de dezbateri și după ce a fost respins unanim de consilieri în februarie 2025, proiectul este reluat ca urmare a Sentinței nr. 277/2026 a Tribunalului Sibiu, rămasă definitivă pe 11 noiembrie la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța a anulat hotărârea anterioară de respingere și a obligat administrația locală să reanalizeze documentația în limitele avizelor tehnice existente.

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Teren în Vasile Aaron cedat Primăriei în contul unei datorii istorice

Primăria Sibiu primește un teren în Vasile Aaron de la unul dintre cei mai mari datornici ai orașului. Fosta companie de construcții Consib S.A., aflată în faliment din 2009 și cu restanțe de peste 5 milioane de lei la bugetul local, cedează printr-o procedură de dare în plată un lot intravilan de 1.607 metri pătrați de pe strada Vasile Aaron nr. 12, în schimbul ștergerii simbolice a unui leu din creanță. Terenul va intra în domeniul public și va putea fi utilizat exclusiv în interes public.

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Prețuri noi la căldură pentru populație și firme

La punctul 25, consilierii locali votează ajustarea tarifelor practicate de operatorul de termoficare pentru sezonul rece 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027, în baza unei decizii recente a ANRE. Astfel, căldura furnizată de Urbana se ieftinește ușor pentru sibieni, dar se scumpește pentru firme.

Pentru consumatorii casnici, prețul local total scade cu aproximativ 2,4%, de la 729,22 lei/Gcal la 711,88 lei/Gcal (fără TVA). În schimb, pentru firme și ceilalți consumatori non-casnici, tariful crește de la 729,22 lei/Gcal la 959,19 lei/Gcal (fără TVA).

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Terenurile din Cartierul Tineretului se scumpesc în 2027

Punctul 13 de pe ordinea de zi vizează prețuri mai mari pentru terenurile din Cartierul Tineretului începând cu anul 2027. Măsura îi privește pe tinerii care au primit loturi în folosință gratuită în baza Legii nr. 15/2003, și-au construit locuințe și solicită cumpărarea terenului de la municipalitate.

Tariful propus pentru anul viitor este de 182,90 euro/mp plus TVA, cu 15,66 euro/mp mai mare față de nivelul din 2026 (167,24 euro/mp + TVA), creșterea fiind rezultatul indexării cu rata inflației.

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Ce mai cuprinde ordinea de zi

Restul proiectelor supuse aprobării în ședința de astăzi vizează administrarea patrimoniului, bugetul, învățământul, urbanismul și asistența socială.

Pe partea financiară, consilierii votează rectificarea bugetului local și a programului de investiții publice, precum și un proiect introdus pe ordinea de zi suplimentară privind încheierea unui protocol de finanțare între Municipiul Sibiu și Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, pentru evenimentele prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna.

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Tot la capitolul administrativ, pe masă se află noua organigramă, statul de funcții și regulamentul de organizare pentru aparatul de specialitate al Primarului, alături de modificări în statele de funcții ale Spitalului Clinic de Pediatrie, Teatrului Național „Radu Stanca” și Serviciului Public Sport și Agrement.

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În domeniul educației și sportului, aleșii locali au de aprobat rețeaua școlară a municipiului pentru anul școlar 2027–2028, preluarea în patrimoniu a investiției de reabilitare energetică a Grădiniței nr. 36, un acord de principiu pentru un proiect cu finanțare al Școlii Gimnaziale „Radu Selejan” și atribuirea în folosință gratuită către CSS „Șoimii” a sălilor de sport de la școlile nr. 25 și „Ioan Slavici”.

De asemenea, pe ordinea de zi se regăsesc documentații de urbanism pentru o zonă de activități economice pe strada Bruxelles și un ansamblu cu funcțiuni mixte pe strada Ocnei nr. 33, precum și stabilirea prețurilor de vânzare pentru terenurile aferente locuințelor ANL de pe strada Viitorului și blocului 21 de pe strada Islazului.

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