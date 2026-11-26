Douăzeci și șapte de tineri pasionați de fotografie au imaginat două versiuni ale Sibiului, una ideală și una distopică, în 54 de lucrări care pot fi văzute de vineri, 27 noiembrie, în galeria Asociației OMIE din Piața Mică nr. 3, a anunțat Primăria Sibiu. Din 28 noiembrie, reproduceri ale lucrărilor vor fi expuse, zi de zi, în alte zece locuri din oraș.

Același loc, două interpretări

Proiectul se numește Urban Layers și este organizat de Asociația OMIE. Participanții au pornit de la fotografii făcute în diferite zone ale orașului, pe care le-au transformat apoi prin colaj și intervenție artistică. Fiecare imagine există în două variante: cum ar arăta locul respectiv într-un Sibiu ideal și cum ar arăta într-un viitor distopic.

Lucrările sunt împărțite în două expoziții, „Utopică” și „Distopică”. Vernisajul are loc vineri, 27 noiembrie, de la ora 18:00, iar expozițiile rămân deschise până pe 7 decembrie. Tinerii artiști vor fi prezenți, prin rotație, în galerie, ca vizitatorii să poată sta de vorbă cu ei.

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Unde găsiți lucrările în fiecare zi

Între 28 noiembrie și 7 decembrie, expoziția itinerantă se mută zilnic:

28 noiembrie – Piața Huet, curtea Palatului Brukenthal

– Piața Huet, curtea Palatului Brukenthal 29 noiembrie – Târgul Obor

– Târgul Obor 30 noiembrie – Aeroportul Internațional Sibiu

– Aeroportul Internațional Sibiu 1 decembrie – Promenada Mall

– Promenada Mall 2 decembrie – Piața Cibin

– Piața Cibin 3 decembrie – strada Bihorului, cartierul Ștrand, zona Simpa

– strada Bihorului, cartierul Ștrand, zona Simpa 4 decembrie – Parcul Sub Arini, zona stadionului

– Parcul Sub Arini, zona stadionului 5 decembrie – bulevardul Victoriei, lângă zidul Facultății de Litere

– bulevardul Victoriei, lângă zidul Facultății de Litere 6 decembrie – Piața Cluj, zona parcului

– Piața Cluj, zona parcului 7 decembrie – Biblioteca Județeană ASTRA

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