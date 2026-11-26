Strada Milcov din Mediaș va fi refăcută, cu asfalt nou, trotuare, parcări și iluminat. Primăria a lansat licitația pe 20 noiembrie, cu o valoare estimată de 2,72 milioane de lei, fără TVA, potrivit anunțului publicat în SEAP, sistemul electronic de achiziții publice.

Ce lucrări se fac

se reface carosabilul, inclusiv aleile de acces și intersecțiile;

se refac trotuarele și se amenajează parcări;

se construiește un zid de sprijin din blocheți de beton;

se amenajează zone verzi;

se montează un sistem de cablaj metropolitan, adică o rețea pentru cablurile de comunicații;

se schimbă iluminatul public: lămpile vechi sunt înlocuite, iar pe stradă se montează stâlpi metalici noi.

Trotuarele și parcările de pe strada Milcov vor fi refăcute. Foto: Google Street View

Cum se împart banii

Contractul este de tip proiectare și execuție: aceeași firmă face proiectul tehnic și apoi lucrările. Din totalul de 2.718.913 lei, lucrările propriu-zise reprezintă 2,64 milioane de lei, iar proiectarea, avizele și asistența tehnică 83.824 de lei.

Firmele interesate își pot depune ofertele în SEAP până pe 14 ianuarie 2027, la ora 15:00. Contractul va fi atribuit printr-o procedură simplificată.

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Mediașul are mai multe străzi în lucru în această toamnă: strada Baznei primește un nou covor asfaltic, iar o altă stradă importantă a fost reparată complet.

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