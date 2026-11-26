Comuna Cristian organizează între 17 și 31 decembrie un „Eveniment de iarnă” în centrul comunei, cu plimbări cu trenulețul, colinde, întâlnirea cu Moș Crăciun și activități de Anul Nou, potrivit proiectului de hotărâre nr. 129/2026, pe care Consiliul Local îl votează joi, 27 noiembrie.

Proiectul a fost publicat de Primăria Cristian pe 25 noiembrie. Banii pentru organizare vin din bugetul local.

Evenimentul se întinde pe mai multe spații din centrul comunei: parcul din fața școlii, aleea de lângă biserica fortificată „Sfântul Servatius”, sala de sport și sala de spectacole și evenimente.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Programul anexat proiectului cuprinde:

plimbări cu un trenuleț decorat de sărbători;

colinde și povești cu grupuri locale și invitați;

întâlnirea copiilor cu Moș Crăciun;

activități de Anul Nou.

Cât plătesc comercianții

Primăria pune la dispoziție căsuțe și spații pentru standuri. Tarifele propuse, pentru toată perioada evenimentului, sunt:

1.500 de lei pentru o căsuță cu produse alimentare;

1.200 de lei pentru o căsuță cu produse nealimentare;

700 de lei pentru o tonetă sau un stand de până la 5 metri pătrați;

1.500 de lei pentru un stand între 5 și 15 metri pătrați.

Programul pe zile și orele activităților nu sunt încă publicate. Pentru cei care vor și o ieșire în oraș, Târgul de Crăciun din Sibiu este deschis în Piața Mare până pe 3 ianuarie 2027.

Comentarii