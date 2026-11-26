Pe scurt: Biletele online pentru Liftul Fermecat trebuie cumpărate cu cel puțin o zi înainte, iar Golden Ticket poate fi folosit și în cele două zile libere legale. În Piața Mare sunt programate patru zile de muzică, de la fanfară și colinde la folk și folclor.

Târgul de Crăciun din Sibiu pregătește patru zile de concerte, colinde, fanfare și activități pentru copii în minivacanța de 1 Decembrie. În perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2026, evenimentul din Piața Mare va fi deschis zilnic între orele 10:00 și 22:00, cu intrare liberă, potrivit organizatorilor Târgului de Crăciun din Sibiu.

Ajuns la ediția a 19-a, târgul se desfășoară pentru prima dată după obținerea distincției „Excellent European Christmas Market” 2026. Programul artistic de pe scena din centrul Pieței Mari face parte din proiectul „Capitala Crăciunului”, cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Culturală.

Concertele din Piața Mare încep sâmbătă și continuă până de Ziua Națională

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026, programul muzical începe la ora 18:00 cu un concert de fanfară susținut de Tromba Felix. De la ora 19:00, DJ Cipi Hampu va susține un Après-Ski Party.

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Duminică, 29 noiembrie 2026, Neppendorfer Blaskapelle va cânta printre vizitatorii din Piața Mare începând cu ora 17:00. De la ora 18:00 urmează Ceata Moșilor Muzicali, iar seara continuă pe scenă, la ora 19:00, cu un concert susținut de Cristiana-Sofia Damian.

Pe 30 noiembrie 2026, de la ora 18:00, Grupul Vocelis din Brașov va interpreta colinde și cântece de iarnă. De la ora 19:00, pe scenă vor urca Florin și Patricia Thomits și Ovidiu Mihăilescu.

Programul de Ziua Națională, pe 1 decembrie 2026, începe la ora 16:00 cu Walter Ghicolescu. De la ora 17:30 este programat un concert de Crăciun susținut de Gheorghe Berghian (Gino), iar de la ora 19:00 vor cânta Traian Stoiță, Bogdan Toma, Cătălin Hașa și Daniel Pop, într-un spectacol folcloric. Programul cultural poate fi consultat și pe capitalacraciunului.ro.

Liftul Fermecat, atelierele și petrecerile au programe și tarife separate

Întâlnirile cu Moș Crăciun în Liftul Fermecat vor fi disponibile în toate cele patru zile ale minivacanței, între orele 12:00 și 22:00. Biletele cumpărate online sunt mai ieftine, dar trebuie achiziționate cu cel puțin o zi înainte de vizită. Un bilet individual online costă 25 de lei, iar cel de familie, pentru doi adulți și doi copii, costă 75 de lei.

„Organizatorii le reamintesc vizitatorilor că biletele achiziționate în ziua vizitei nu sunt valabile în aceeași zi”, au transmis reprezentanții Târgului de Crăciun din Sibiu.

Tot în weekend, copiii cu vârste între 5 și 9 ani pot participa la Atelierul lui Moș Crăciun, fără rezervare prealabilă. Aceștia își vor confecționa o ramă foto din lemn, decorată cu mozaic din sticlă colorată. Activitatea începe la ore fixe, durează aproximativ 40 de minute, iar fiecare copil va lua acasă obiectul realizat.

Pentru vizitele din 30 noiembrie și 1 decembrie este disponibil Golden Ticket, la prețul de 99 de lei. Biletul oferă acces nelimitat, pe durata unei zile, la Roata Panoramică, carusel, trenulețul pentru copii și Liftul Fermecat. Acesta este valabil de luni până vineri, inclusiv în cele două zile libere legale din minivacanță.

Până pe 30 noiembrie, cei care plătesc cu un card Banca Transilvania primesc un Golden Ticket gratuit pentru fiecare astfel de bilet cumpărat. O parte din încasările generate de inițiativă va fi donată unei cauze sociale la finalul ediției.

Patinoarul de 600 de metri pătrați din Piața Mare va funcționa între orele 10:00 și 22:00, în sesiuni de câte o oră și jumătate. Accesul costă 30 de lei, iar închirierea patinelor se plătește separat, tot cu 30 de lei. O plimbare cu Roata Panoramică, având diametrul de 20 de metri, costă 30 de lei. Pentru trenulețul pentru copii, carusel sau trenulețul turistic, tariful este de 20 de lei pentru o călătorie.

Christmas Chalet continuă seria petrecerilor organizate la ediția precedentă și găzduiește petreceri dedicate Zilei Naționale vineri, 27 noiembrie, sâmbătă, 28 noiembrie 2026, precum și pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2026. În fiecare dintre aceste zile sunt disponibile două intervale: 18:00–20:00 și 20:00–22:30. Rezervarea locurilor este gratuită, nu necesită avans și se poate face pe rezervari.targuldecraciun.ro. Organizatorii recomandă rezervarea din timp.

În condițiile unui număr ridicat de vizitatori așteptați în centrul istoric, organizatorii recomandă folosirea transportului în comun. Piața Mare este pietonală, iar printre parcările apropiate se numără Cazarma 90 și Piața Teatrului, unde tariful este de 3 lei pe oră, parcarea Consiliului Județean și cea din curtea Tribunalului, pe strada Ocnei. Locurile din apropierea centrului istoric se ocupă rapid în perioadele aglomerate.

Târgul de Crăciun din Sibiu, organizat de Asociația Events for Tourism, are o tradiție începută în 2007. Ediția a 19-a poate fi vizitată în Piața Mare până pe 3 ianuarie 2027, cu intrare liberă.

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