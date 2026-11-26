Pe scurt: Restricțiile însoțesc evenimentele religioase dedicate Sfintei Anastasia Șaguna. Șoferii trebuie să țină cont de două intervale de închidere a circulației și de blocarea parcărilor timp de mai multe zile.

Traficul pe strada Mitropoliei, pe tronsonul dintre strada Tribunei și Piața Mare, va fi închis pe 29 și 30 noiembrie 2026, în intervale orare stabilite pentru evenimentele religioase dedicate Sfintei Anastasia Șaguna. Restricțiile au fost anunțate de Primăria Municipiului Sibiu și includ indisponibilizarea parcărilor din zona Catedralei.

Comisia pentru sistematizarea circulației a aprobat măsurile la solicitarea Arhiepiscopiei Sibiului. Autoritățile estimează participarea unui număr mare de credincioși la cele două evenimente, între care slujba de canonizare a Sfintei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh, programată pentru 30 noiembrie 2026.

Duminică, 29 noiembrie 2026, circulația pe tronsonul menționat va fi închisă între orele 17.00 și 20.00.

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Pe 30 noiembrie 2026, restricția de trafic se va aplica pe aceeași porțiune a străzii Mitropoliei, între orele 08.20 și 13.00.

Ora de Sibiu a scris, în noiembrie 2026, despre programul proclamării locale a canonizării Sfintei Anastasia Șaguna, care include o procesiune cu moaște pe 29 noiembrie, de la Catedrala Mitropolitană.

Parcările de pe strada Mitropoliei, din zona Catedralei, vor fi indisponibile pentru o perioadă mai lungă decât închiderile de trafic. „Locurile de parcare de pe str. Mitropoliei, din zona Catedralei, vor fi indisponibile publicului în perioada sâmbătă, 28 noiembrie, ora 07.00 – marți, 1 decembrie, ora 13.00.”, a transmis Primăria Sibiu. Măsura se aplică în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2026.

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