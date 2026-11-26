Circulația pe DN 67C – Transalpina a fost redeschisă miercuri, 25 noiembrie, de la ora 11:00, pe tronsonul dintre Obârșia Lotrului și Curpăt, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova. Sectorul fusese închis luni, din cauza zăpezii.

Este porțiunea de Transalpina dintre Curpăt, punct aflat în județul Sibiu potrivit CNAIR, și stațiunea Obârșia Lotrului, folosită de sibieni pentru a urca spre zona Lotrului. Restul drumului, spre Rânca, rămâne închis până la primăvară.

Închis de luni, după ninsori

Luni, 23 noiembrie, CNAIR a închis Transalpina pe un sector de 18 kilometri, între kilometrii 61 și 79, din cauza ninsorilor abundente. Drumarii au curățat apoi carosabilul, iar circulația a fost reluată miercuri la prânz.

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Spre Rânca nu se circulă până în martie

Potrivit dispeceratului CNAIR, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului (kilometrii 34+800 – 59+800) este închis pentru toate vehiculele din 31 octombrie și rămâne așa până pe 31 martie 2027. După închidere, pe acest tronson nu se mai fac revizii și nu mai este permis accesul mașinilor.

Întregul DN 67C, între Rânca și Curpăt, figurează în lista drumurilor naționale de nivelul IV de viabilitate, unde circulația poate fi întreruptă oricând pe timp de iarnă. Același regim îl are și Transfăgărășanul, între Piscu Negru și Bâlea Cascadă.

De ce vedeți utilaje pe drum chiar dacă nu ninge

DRDP Craiova a explicat joi dimineață că echipajele de deszăpezire ies pe drum și înainte de ninsoare sau de formarea poleiului, pentru a împrăștia preventiv material antiderapant. Meteorologii au anunțat pentru joi și vineri ninsori la munte și polei, așa că șoferii care urcă spre Obârșia Lotrului trebuie să aibă mașina echipată de iarnă și să verifice înainte starea drumului la dispeceratul CNAIR, la 021/9360.

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