Trei apartamente ale orașului, scoase la vânzare fără să se găsească vreun cumpărător, vor deveni locuințe sociale. Ele vor fi date familiilor de pe lista de așteptare a Direcției de Asistență Socială (DAS), potrivit unui proiect de hotărâre ce va intra în ședința Consiliului Local Mediaș, joi, 26 noiembrie, de la ora 14:00.

Locuințele sunt pe strada Târnavei, strada Baznei și strada A.C.I. Moraru

Primăria a încercat să le vândă prin licitație publică, dar nu s-a prezentat nimeni. Între timp, DAS a cerut locuințele ca să le repartizeze persoanelor aflate pe lista de priorități pentru locuințe sociale. Locuința socială se dă cu chirie familiilor care nu își permit o casă proprie sau o chirie la prețul pieței.

Ca să poată fi date în administrarea DAS, apartamentele trec din proprietatea privată în proprietatea publică a orașului și își schimbă destinația în „locuințe sociale”.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Cinci garsoniere ANL pentru tineri

În aceeași ședință, consilierii repartizează cinci garsoniere pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL). Ele s-au eliberat în noiembrie: trei pe strada Predeal nr. 2 și două pe strada Sinaia nr. 7. Garsonierele merg la solicitanții aflați pe locurile 3–7 din lista de priorități pe 2026, potrivit proiectului de hotărâre.

Se prelungesc, tot pe câte cinci ani, contractele de închiriere care expiră în decembrie la alte locuințe ANL din oraș, așa cum prevede legea, arată un alt proiect.

O locuință socială repartizată și un schimb

Consilierii mai votează repartizarea unei locuințe sociale către o persoană de pe lista de priorități și un schimb între doi chiriași: un locatar de pe strada Lucian Blaga se mută într-o locuință socială liberă de pe strada Avram Iancu nr. 5, la cererea sa (schimbul și repartizarea).

La începutul anului, primarul Gheorghe Roman a înmânat cheile pentru încă 49 de locuințe sociale.

Comentarii