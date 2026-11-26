De la globuri personalizate cu pietre și coronițe din brad natural până la ornamente vintage și fulgi croșetați, trei artizane din Sibiu pregătesc decorațiuni și cadouri lucrate manual pentru Crăciun. Prețurile pornesc de la 20 de lei și ajung la 300 de lei, în funcție de materiale și complexitatea produselor. Unele creații sunt realizate în câteva minute, în timp ce pentru altele este nevoie de zile întregi de muncă.

Dorina Mihaela Iacob, Simona Boar și Carmen Novacovschi și-au transformat pasiunile în mici afaceri. Fiecare lucrează cu materiale și tehnici diferite, de la pietre culese din natură și crenguțe de brad până la globuri decorate manual. În timp ce unele produse sunt realizate aproape exclusiv la comandă, altele sunt pregătite pentru cei care caută cadouri deosebite de Crăciun.

Tablouri personalizate din pietre și globuri cu tematică de iarnă

Pentru Dorina Mihaela Iacob, pasiunea a început în 2009, ca hobby. „Mi-a plăcut mult ideea de a crea decorațiuni cu pietre, în special faptul că piatra o găsesc gratuit în natură, în toate formele și culorile posibile, și asta o face foarte interesantă pentru mine”, povestește ea.â

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În 2023, activitatea a devenit ocupația sa full-time. Astăzi, realizează în special tablouri personalizate cu familii, prieteni sau cadre didactice, dar și globuri și căsuțe decorate cu pietre. Pentru acest Crăciun, a pregătit globuri cu pinguini, globuri cu familii, căsuțe cu tematică de iarnă și tablouri cu omuleți de zăpadă. Aproximativ 99% dintre comenzi sunt personalizate, astfel că nu păstrează multe produse pregătite în avans.

„Lucrez mai mereu la foc automat și una din calitățile mele principale este faptul că sunt foarte rapidă. Mă mulez de cele mai multe ori după client”, explică artizana. Prețurile creațiilor Fabi Rocks pornesc de la 35 de lei și ajung, pentru cele mai multe produse, la 100 de lei. Lucrările mai complexe pot costa aproximativ 150 de lei.

Coronițe din brad, aranjamente de Advent și cadouri cu licheni

Simona Boar a început să creeze aranjamente florale în urmă cu aproximativ 13 ani, după ce a realizat singură un decor pentru prima zi de grădiniță a fiului său. După cursuri de artă florală, a început să lucreze cu materiale naturale adunate din pădure și de pe câmp.

Realizează coronițe pentru ușă și masă, aranjamente cu mai multe tipuri de brad și verdețuri, precum și cadouri personalizate cu licheni. Simona evită să repete același model și urmărește ca fiecare produs să fie unic. „Îmi place să am bucuria aia că este un produs unic și nu mai găsești unul la fel”, spune ea.

O decorațiune simplă poate fi realizată în 15-20 de minute, în timp ce aranjamentele complexe necesită până la două ore de muncă. Pentru anumite coronițe, artizana împletește mai întâi nuielele, formează baza și adaugă ulterior elementele decorative. Prețurile pornesc de la 40-50 de lei pentru decorațiunile mici. Un brăduleț din brad natural costă între 80 și 100 de lei, iar piesele elaborate pot ajunge la 200-300 de lei. Printre cele mai căutate produse înainte de Crăciun se numără aranjamentele de Advent cu patru lumânări.

„Degeaba îmi doresc să-i ofer clientului un decor de 300 de lei, dacă bugetul lui este de 80 de lei”, spune Simona, care încearcă să adapteze produsele la posibilitățile fiecărui client.

Globuri vintage și cutii cadou pregătite pentru sărbători

Carmen Novacovschi și-a început afacerea creativă în 2019, după ce și-a publicat produsele pe rețelele de socializare. Pentru acest Crăciun, a pregătit o colecție de globuri vintage cu ilustrații inspirate din povești. Fiecare glob este ambalat într-o cutie elegantă și poate fi oferit direct cadou. Oferta include și săpunuri naturale realizate în casă, bile efervescente pentru baie, topituri parfumate din ceară de soia și fulgi croșetați, care se realizează în aproximativ 25 de minute.

Realizarea unui glob durează aproximativ o săptămână, iar săpunurile trebuie lăsate la maturat cel puțin 30 de zile. Fulgii croșetați costă 20 de lei bucata, un glob ambalat în cutie costă 65 de lei, un săpun costă 25 de lei, iar o cutie cadou ajunge la aproximativ 130 de lei. „Îmi place să rămân în mintea oamenilor ca un artizan care creează cadouri cochete, pregătite cu multă atenție la detalii”, spune Carmen.

Artizana spune că prețurile materiilor prime au crescut, iar comenzile nu mai sunt la nivelul anilor trecuți. „Din păcate, artizanatul merge tot mai slab. La scară mai mică decât în alți ani, eu continui să creez obiecte unice, adresate persoanelor ce apreciază unicitatea și autenticitatea lor.” În același timp, produsele handmade rămân o alternativă pentru cei care caută cadouri sau decorațiuni diferite de cele realizate în serie. Fiecare piesă este făcută manual, iar costul reflectă materialele folosite și timpul de lucru.

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