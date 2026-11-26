Consilierii locali din Sibiu au respins din nou, în ședința de joi, Planul Urbanistic Zonal pentru Zonă Construită Protejată (PUZCP) care vizează construirea unei clădiri de birouri pe strada A.D. Xenopol nr. 16. Deși municipalitatea fusese obligată printr-o sentință definitivă a instanței să reia procedura, proiectul a primit din nou aviz nefavorabil din partea Comisiei de Urbanism și a întrunit doar două voturi „pentru” în plen.

Înainte de supunerea la vot a proiectului de hotărâre inițiat de primarul Astrid Fodor, președintele de ședință, consilierul local FDGR Zeno Karl Pinter, a anunțat rezultatul dezbaterilor din comisia de specialitate. „Comisia de Urbanism a avizat nefavorabil proiectul în data de 24.11.2026, cu un vot împotrivă și 4 abțineri”, a precizat acesta.

În urma votului din plenul Consiliului Local Sibiu, documentația de urbanism a fost respinsă încă o dată, înregistrând doar două voturi „pentru”, în timp ce restul consilierilor locali au votat „împotrivă” sau s-au abținut.

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Decizia vine după o sentință definitivă favorabilă investitorului

Reintroducerea proiectului pe ordinea de zi a Consiliului Local a fost impusă prin Sentința nr. 277/2026 a Tribunalului Sibiu, rămasă definitivă pe 11 noiembrie 2026, după ce Curtea de Apel Alba Iulia a respins recursurile formulate. Judecătorii anulaseră anterior Hotărârea Consiliului Local nr. 62/2025, prin care proiectul fusese respins în februarie 2025, obligând administrația locală să reanalizeze documentația.

În motivarea deciziei, instanța arătase că aspectele tehnice și integrarea în țesutul istoric fuseseră deja validate de Ministerul Culturii prin Avizul nr. 137/U/2021, iar Consiliul Local nu poate substitui această analiză prin aprecieri subiective sau motive tehnice deja avizate favorabil, în lipsa fundamentării unui interes public local nou, concret și distinct.

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Șase ani de controverse în jurul imobilului propus lângă Piața Mare

Documentația PUZCP vizează un teren privat de 330 de metri pătrați de pe strada A.D. Xenopol nr. 16 (aflat în proprietatea lui Iancu-Sebastian Boncuț, beneficiar fiind S.C. I-Nutrition S.R.L.) și a fost elaborată de biroul S.C. A.PLAN S.R.L., coordonat de arhitectul Lucian Alexandru Găvozdea. Proiectul propune un regim maxim de înălțime de Subsol + Parter + 3 Etaje + Nivel retras/Mansardă (S+P+3E+R/M), cu o înălțime maximă de 15 metri la cornișă și 18,50 metri la coamă, un Procent de Ocupare a Terenului (POT) de 60% și un Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) de 2,2, precum și transformarea parcării din capătul străzii într-o piațetă pietonală.

Lansat în dezbatere publică în vara anului 2020, proiectul a stârnit de-a lungul celor șase ani numeroase reacții din partea vecinilor, a Mitropoliei Ardealului, a Hotelului Împăratul Romanilor și a reprezentanților societății civile, inclusiv a academicianului Paul Niedermaier. Contestatarii au invocat riscul umbririi Catedralei Mitropolitane, blocarea vizibilității asupra cupolei, afectarea curților de lumină ale clădirilor vecine și dispariția a 51 de locuri de parcare. De cealaltă parte, arhitectul proiectului a susținut constant legalitatea demersului, acuzând anterior Consiliul Local de „abuz de putere” pentru blocarea unui drept de construire validat de avizele de specialitate.

Înaintea votului de astăzi, documentația mai fusese blocată de două ori în administrația locală: prima dată în mai 2022, în urma unui aviz nefavorabil al Comisiei de Urbanism, și a doua oară în februarie 2025, printr-un vot unanim de respingere în Consiliul Local.

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