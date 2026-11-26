Sibiul și localitățile din împrejurimi se pregătesc pentru sezonul de patinaj. Patinoarul din Piața Mare s-a deschis odată cu Târgul de Crăciun, iar cel de la Promenada Mall este deja funcțional. În Sub Arini, patinoarul ar urma să fie deschis la începutul lunii decembrie, în timp ce la Tălmaciu și Mediaș sunt pregătite noi suprafețe de gheață. Am adunat informații despre datele de deschidere, program și tarife, pentru cei care vor să petreacă timp pe patine în această iarnă.

Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, patinoarele devin unele dintre atracțiile preferate ale sibienilor, dar și ale turiștilor. În oraș sunt disponibile mai multe variante pentru cei care vor să învețe să patineze sau pur și simplu să petreacă o oră pe gheață. Și în localitățile din apropiere, administrațiile pregătesc deschiderea patinoarelor.

Patinoarul din Piața Mare, deschis pe toată perioada Târgului de Crăciun

Patinoarul din Piața Mare s-a deschis în 13 noiembrie și va funcționa pe întreaga perioadă a Târgului de Crăciun din Sibiu, până în 3 ianuarie 2027.

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Tarifele au rămas aceleași ca anul trecut. O intrare pe gheață costă 30 de lei, închirierea patinelor este tot 30 de lei, iar cei care au nevoie de ajutătoare pentru echilibru vor plăti încă 30 de lei.

Astfel, cei care nu au patine proprii trebuie să achite 60 de lei pentru acces și închirierea echipamentului.

Program

Patinajul se face pe serii, de câte o oră și jumătate; ultima serie a zilei ține până la 22:00.

10:00–11:30

12:00–13:30

14:00–15:30

16:00–17:30

18:00–19:30

20:00–22:00

Târgul de Crăciun din Sibiu, fotografiat din dronă în seara deschiderii. Foto: Ora de Sibiu

Patinoarul de la Promenada Mall, deschis zilnic până seara

O altă variantă pentru iubitorii patinajului este patinoarul de la Promenada Mall, care funcționează zilnic, între orele 10:00 și 22:00.

Tarifele diferă în funcție de categoria de vârstă. O oră de patinaj costă 25 de lei pentru copii și studenți și 35 de lei pentru adulți.

Închirierea patinelor costă 25 de lei, iar cei care nu au echipament propriu pot opta pentru pachete care includ atât accesul, cât și patinele. Acestea costă 50 de lei pentru copii și studenți, respectiv 60 de lei pentru adulți.

Pentru cei care au nevoie de ajutor la început, închirierea unui ajutător pentru patinaj costă 20 de lei. Același tarif este valabil și pentru ascuțirea patinelor.

Patinoarul oferă și un pachet pentru aniversări, la prețul de 1.000 de lei. Acesta include două ore de patinaj pentru un grup de maximum 15 copii, cu accesul și patinele incluse.

Sursa foto: Patricknoar.ro

Patinoarul din Parcul Sub Arini se deschide la începutul lunii decembrie

Patinoarul din Parcul Sub Arini este în curs de montare, însă nu este încă pregătit pentru public. Reprezentantul acestuia a precizat că urmează să fie pregătită gheața, iar deschiderea este estimată pentru începutul lunii decembrie.

„Nu încă, nu pot să vă spun nimic concret. El e montat, dar trebuie să facem gheața. La începutul lunii decembrie”, a declarat reprezentantul patinoarului pentru Ora de Sibiu.

Data exactă a deschiderii și tarifele pentru noul sezon urmează să fie comunicate.

Patinoarul de la Tălmaciu, pregătit pentru deschidere de Moș Nicolae

Și la Tălmaciu se fac pregătiri pentru sezonul de iarnă. Primarul Ioan Oancea spune că patinoarul ar urma să fie pus în funcțiune până în weekendul de Moș Nicolae, după modelul celui de anul trecut.

Suprafața va avea aproximativ 280 de metri pătrați, iar instalația modulară va putea fi adaptată în funcție de spațiul disponibil. Patinoarul va avea aproximativ 180 de perechi de patine, iar administrația locală pune la dispoziție și un echipament pentru ascuțirea acestora.

Un avantaj pentru familiile cu copii este că accesul va fi gratuit, la fel și închirierea patinelor, în limita stocului disponibil. Cei care au patine proprii vor putea veni cu ele.

„Până în weekendul viitor, până de Moș Nicolae, să fie pus în funcțiune, ca anul trecut. Aceeași dimensiune, patinoarul pe care îl avem în dotare, tarifele… Patine gratuite. Copiii au acces gratuit, patine în limita stocului, și dacă vin cu patine pot să vină”, a declarat primarul Ioan Oancea.

În paralel, administrația locală a început instalarea căsuțelor pentru asociații și amenajarea spațiului destinat evenimentelor de iarnă.

Patinoarul din Mediaș se deschide în 4 decembrie

La Mediaș, patinoarul amenajat pe platoul din fața Primăriei va fi inaugurat în 4 decembrie 2026, de la ora 17:00, odată cu aprinderea iluminatului festiv.

Acesta va rămâne deschis până în 11 ianuarie 2027, potrivit Primăriei Municipiului Mediaș.

Deschiderea va fi marcată printr-un spectacol interactiv susținut de trupa The Sky, alături de personaje specifice sărbătorilor de iarnă. În ziua inaugurării, accesul pe gheață va fi gratuit.

Patinajul se va desfășura în ture de câte 90 de minute, urmate de pauze de 30 de minute, necesare pentru refacerea gheții.

FOTO ARHIVĂ

Patinoarul din Cisnădie

Patinoarul din Cisnădie urmează să se deschidă în data de 5 decembrie. Potrivit informațiilor primite, tarifele vor rămâne nemodificate, iar în prima zi accesul va fi gratuit.

„Patinoarul se deschide în 5 decembrie. Tarifele sunt nemodificate. În prima zi va fi intrare gratuită. Anul trecut s-au încasat bani pe patinoar”, a declarat Mircea Orlățan, primarul Orașului Cisnădie.

Patinele se vor închiria cu 15 lei pe oră, la cadrul ajutător se va închiria cu 10 lei pe oră. De asemenea, copiii vor plăti 18 lei pentru o oră la patinoar, la adulții, 25 lei pe oră.

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foto: arhivă

Avrig nu va avea patinoar nici în această iarnă

În schimb, locuitorii din Avrig nu vor avea parte de un patinoar în acest sezon. Administrația locală spune că instalația nu a mai fost folosită de aproximativ zece ani, iar costurile de funcționare și condițiile meteorologice au făcut dificilă menținerea acesteia.

„Nu mai avem patinoar de zece ani. Cheltuielile sunt mari. E greu să ținem funcțional un patinoar, având în vedere cum este vremea”, au transmis reprezentanții administrației locale.

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