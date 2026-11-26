Symphony by the Lake, Fântânița Haiducului, Bistroteca Baum și Popas KM 247 se numără printre cele mai mari afaceri din alimentația publică din afara municipiului Sibiu. Bilanțurile firmelor arată că Șelimbărul devansează Mediașul după cifra de afaceri, iar localități mici, precum Boița sau Tilișca, găzduiesc societăți cu afaceri de milioane de lei.

Restaurantele, cafenelele, barurile și firmele de catering din județul Sibiu au realizat afaceri de 752,4 milioane de lei în 2025, potrivit analizei realizate de ZED-ZEN în cadrul proiectului Topul HoReCa 2025.

Studiul include 805 societăți comerciale din județ, dintre care 563 au raportat vânzări.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Municipiul Sibiu domină clasamentul, cu afaceri de 451,9 milioane de lei, reprezentând aproximativ 60% din totalul județean.

Surprizele apar însă atunci când analizăm situația din celelalte localități.

Șelimbărul, afaceri mai mari decât Mediașul, cu aproape jumătate din numărul firmelor

Cele 46 de societăți cu sediul social în comuna Șelimbăr au realizat afaceri de 71,9 milioane de lei în 2025.

În Mediaș, cele 88 de firme incluse în analiză au raportat o cifră de afaceri cumulată de 59,1 milioane de lei.

Diferența este de aproape 13 milioane de lei în favoarea Șelimbărului, deși numărul societăților este considerabil mai mic.

Symphony by the Lake, de la o afacere lansată în pandemie la aproape 12,4 milioane de lei

Prima poziție în clasamentul comunei este ocupată de Lakeside Moments SRL, societatea care operează Symphony by the Lake, locația destinată nunților, petrecerilor și evenimentelor private.

Complexul a fost lansat în vara anului 2020, în apropierea Clubului Ecvestria din Șelimbăr. Investitorii au construit locația de la zero, într-o zonă cu stejari seculari, în apropierea unui lac.

În iunie 2022, reprezentanții locației vorbeau pentru Ora de Sibiu despre evoluția prețurilor și schimbarea pieței evenimentelor după pandemie.

„Meniurile nu s-au scumpit după pandemie, dar avem în vedere o scumpire”, declarau aceștia la vremea respectivă.

În martie 2024, într-un material de prezentare a locației, compania anunța că depășise pragul de 400 de evenimente organizate.

La cinci ani de la lansarea complexului, Lakeside Moments SRL a ajuns la o cifră de afaceri de 12.391.331 de lei, în creștere cu 18,2% față de anul precedent.

Profitul net a fost de 1,28 milioane de lei, iar numărul mediu de salariați a fost de nouă.

Societatea ocupă locul al cincilea în clasamentul județean, după Bliss, Casa Frieda, Hug The Mug și Host Sib, firma asociată Rabbit Hole și Cucina di Paolo.

Citește și: Cât de bănoase sunt restaurantele din Sibiu: Rabbit Hole, Casa Frieda și Cafe Wien, printre afacerile profitabile. Unele localuri au însă pierderi de milioane

Fântânița Haiducului, afaceri de aproape 12 milioane de lei

O altă afacere importantă înregistrată în comuna Șelimbăr este Premium Tours SRL, societatea care operează restaurantul Fântânița Haiducului, potrivit registrului structurilor turistice autorizate.

Firma a raportat afaceri de aproximativ 11,7 milioane de lei și un profit net de 2,57 milioane de lei.

Fântânița Haiducului face parte din istoria grupului de afaceri Premium, care, potrivit informațiilor publicate de Ora de Sibiu în 2018, avea în portofoliu și Magazinul Premium, B13 Hostel și localurile Burger Bar.

În clasamentul județean apare și Atu Staffing SRL, cu o cifră de afaceri de 8,86 milioane de lei, în creștere cu 68,8% față de 2024.

Societatea a raportat 104 salariați, fiind unul dintre cei mai mari angajatori din clasament. Firma are autorizate și activități specifice agențiilor de muncă temporară, astfel că numărul angajaților nu poate fi atribuit automat unui restaurant individual.

Citește și: Cine face cei mai mulți bani din restaurante și cafenele în Sibiu: Super Mama, Casa Frieda și Hug The Mug domină topul

O altă societate importantă este Noleggio SRL, cu sediul în Mohu, administrată de membri ai familiei Armenciu, cunoscută și pentru afacerile Buonavista Catering & Banqueting.

Noleggio a raportat afaceri de 6,36 milioane de lei și un profit net de aproximativ 497.000 de lei. Societatea este distinctă juridic de Buonavista, astfel că rezultatele sale nu pot fi atribuite integral acestui brand.

Cele patru societăți generează împreună peste jumătate din cifra de afaceri a sectorului analizat în Șelimbăr.

Mediașul, pe locul al treilea în județ

Municipiul Mediaș ocupă poziția a treia, cu afaceri cumulate de 59,1 milioane de lei.

Cea mai mare societate din clasamentul local este Stephy Catering Consult SRL, firmă înființată în 2015, specializată în catering pentru evenimente.

Aceasta a raportat afaceri de 9,91 milioane de lei, în creștere cu 51% față de anul precedent, un profit net de aproximativ 1,9 milioane de lei și 24 de salariați.

Printre afacerile cunoscute din alimentația publică medieșeană se numără și localurile Pizza Roma și Trattoria, asociate societății Casagrande SRL în analizele economice anterioare.

Pe locul al patrulea în clasamentul localităților se află Cisnădia, unde cele 50 de societăți analizate au realizat afaceri de 24,7 milioane de lei.

Bistroteca Baum domină clasamentul din Dumbrăveni

În Dumbrăveni, doar cinci societăți sunt incluse în analiza ZED-ZEN. Acestea au raportat însă afaceri cumulate de aproximativ 9,5 milioane de lei.

Cea mai mare dintre ele este Baum Amusement SRL, societatea care operează Bistroteca Baum, restaurantul de pe strada Tudor Vladimirescu.

Conform registrului structurilor turistice autorizate, restaurantul are o capacitate declarată de 290 de locuri.

Firma a încheiat anul 2025 cu afaceri de aproximativ 8,9 milioane de lei și un număr mediu de 37 de salariați.

Practic, cea mai mare parte a cifrei de afaceri din alimentația publică analizată în Dumbrăveni provine de la o singură societate.

Popasul KM 247 de pe Valea Oltului, afaceri de peste opt milioane de lei

Unul dintre cele mai interesante rezultate apare în comuna Boița.

Doar trei societăți sunt incluse în studiu, însă acestea au realizat împreună afaceri de 9,1 milioane de lei.

Cea mai mare este Popas Lupescu SRL, societatea din spatele Popasului KM 247 de pe Valea Oltului, cunoscut pentru ciolanul de porc. Firma a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 8.174.660 de lei și un profit net de 2.455.775 de lei.

oppo_32

Afacerile societății au crescut cu 24% față de 2024, iar numărul mediu de salariați a fost de 31.

Firma generează aproape 90% din cifra de afaceri a sectorului analizat în Boița.

Comuna devansează astfel, în clasamentul realizat după sediul social al firmelor, orașe precum Agnita, Săliște și Avrig.

Afaceri de milioane și în Tilișca

O situație asemănătoare se întâlnește în comuna Tilișca, unde sunt incluse în analiză doar două societăți.

Mark Catering Arte SRL, firmă înființată în 2008 și administrată de Ilie Adrian Marcu, a raportat afaceri de aproximativ 6,5 milioane de lei, un profit net de peste 504.000 de lei și 28 de salariați.

Societatea desfășoară activități în domeniul cateringului și are autorizate inclusiv activități legate de organizarea evenimentelor și cazare.

Localitățile cu cele mai mari afaceri din alimentația publică

Sibiu – 386 firme – 451,9 mil. lei

Șelimbăr – 46 firme – 71,9 mil. lei

Mediaș – 88 firme – 59,1 mil. lei

Cisnădie – 50 firme – 24,7 mil. lei

Miercurea Sibiului – 14 firme – 13,2 mil. lei

Șura Mare – 8 firme – 10,5 mil. lei

Dumbrăveni – 5 firme – 9,5 mil. lei

Boița – 3 firme – 9,1 mil. lei

Agnita – 15 firme – 8,4 mil. lei

Săliște – 15 firme – 8,1 mil. lei

Slimnic – 8 firme – 7,9 mil. lei

Rășinari – 11 firme – 7,5 mil. lei

Avrig – 14 firme – 6,9 mil. lei

Tilișca – 2 firme – 6,5 mil. lei

Cristian – 9 firme – 6,5 mil. lei

Șura Mică – 9 firme – 6,4 mil. lei

Axente Sever – 3 firme – 4,7 mil. lei

Apoldu de Jos – 1 firmă – 4,6 mil. lei

Roșia – 6 firme – 4,2 mil. lei

Bazna – 2 firme – 3,8 mil. lei

Tălmaciu – 12 firme – 3,2 mil. lei

Jina – 4 firme – 3,1 mil. lei

Copșa Mică – 5 firme – 2,9 mil. lei

Orlat – 6 firme – 2,5 mil. lei

Brădeni – 1 firmă – 1,5 mil. lei

Ocna Sibiului – 4 firme – 1,5 mil. lei

Râu Sadului – 2 firme – 1,5 mil. lei

Cârța – 3 firme – 1,5 mil. lei

Poiana Sibiului – 1 firmă – 1,4 mil. lei

Gura Râului – 3 firme – 1,4 mil. lei.

Nunțile și cateringul, o industrie de peste 80 de milioane de lei

O parte importantă a afacerilor din alimentația publică provine din organizarea evenimentelor și activitățile de catering.

La nivelul județului Sibiu, 67 de societăți sunt încadrate în categoria cateringului pentru evenimente. Acestea au raportat afaceri cumulate de 80,6 milioane de lei.

Lakeside Moments – Symphony by the Lake – Șelimbăr – 12,39 mil. lei

Stephy Catering Consult – Mediaș – 9,91 mil. lei

Mark Catering Arte – Tilișca – 6,50 mil. lei

Noleggio – Mohu – 6,36 mil. lei

Gastro Sibiu – Gastro Street Food & More – Sibiu – 5,00 mil. lei

Piața evenimentelor private continuă să atragă clienți. În septembrie 2026, Ora de Sibiu relata că sâmbetele disponibile pentru nunțile din 2027 erau deja aproape epuizate în unele locații, iar anumite cupluri își făcuseră rezervări chiar și pentru 2029.

Vezi și: Unde mai găsești loc pentru o nuntă în 2027, la Sibiu. Unele locații au rezervări și pentru 2029

Restaurantele generează însă cea mai mare parte a afacerilor sectorului, cu 550,6 milioane de lei. Firmele încadrate la servirea băuturilor au raportat 112,3 milioane de lei, iar celelalte servicii de alimentație, aproximativ nouă milioane de lei.

Clasamentul localităților este realizat după sediul social al societăților, nu după locul în care sunt efectiv organizate toate evenimentele sau în care funcționează toate restaurantele.

Comentarii