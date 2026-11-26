Vremea se schimbă în următoarele zile în Sibiu și în zonele montane din județ. Sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, însă episoadele de ninsoare nu vor aduce, cel puțin în zonele joase, un strat consistent de zăpadă. Veștile sunt mai bune pentru minivacanța de 1 Decembrie, când precipitațiile se vor opri, dar temperaturile vor scădea considerabil, mai ales pe timpul nopții.
În zilele următoare, la Sibiu sunt așteptate mai ales ploi, dar și episoade scurte de lapoviță și ninsoare, potrivit meteorologului Luiza Pieptănaru. „Pe noapte se anunță ninsori, iar pe zi o lapoviță scurtă. Mai mult ploi. Se anunță ninsori. Pot să fie și în noaptea aceasta ceva, dar nu o să se depună strat de zăpadă. Pentru mâine noapte mai puține șanse”, a explicat meteorologul sibian.
La munte, în schimb, ninsorile vor fi prezente și în zilele următoare. Atât pe parcursul zilei, cât și în timpul nopții, sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare, însă acestea vor fi slabe.
Vreme mai bună în minivacanța de 1 Decembrie, la Sibiu
Cei care și-au planificat excursii sau activități în aer liber în minivacanța de 1 Decembrie vor avea parte de o vreme mai liniștită din punctul de vedere al precipitațiilor.
Meteorologii anunță că vremea se va stabiliza, iar în zilele de 30 noiembrie, 1 și 2 decembrie nu sunt prognozate precipitații.
Totuși, temperaturile vor fi scăzute. Pe 30 noiembrie, maxima zilei va ajunge la aproximativ 1 grad Celsius, în timp ce noaptea minima va coborî până la -9 grade. „De Ziua Națională, pe 1 Decembrie, valorile termice vor fi asemănătoare. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 2 grade Celsius, însă în timpul nopții se vor înregistra până la -11 grade”, a mai spus meteorologul.
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