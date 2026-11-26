Muzeul ASTRA organizează în acest weekend două ateliere în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului: sâmbătă, 28 noiembrie, muzeografii arată cum se împodobește coroana de Advent din tradiția săsească, iar duminică, 29 noiembrie, vizitatorii sunt invitați la pâine cu untură, ceapă roșie și usturoi, la gura sobei. Ambele au loc în gospodăria din Șeica Mică, între orele 11:00 și 16:00.
Atelierele vin în minivacanța de 1 Decembrie, pentru care muzeul a pregătit și alte activități.
Sâmbătă: coroana de Advent, cu patru lumânări roșii
Duminică, 29 noiembrie, începe Adventul, perioada de așteptare dinaintea Crăciunului, marcată în comunitățile săsești prin coroana cu patru lumânări, câte una aprinsă în fiecare duminică. Cu o zi înainte, Muzeul ASTRA ține atelierul demonstrativ „Împodobirea Coroanei de Advent” (Adventskranz).
Muzeografele Camelia Ștefan și Simona Malearov vor arăta cum se face o coroană tradițională din ramuri de brad, conuri, fructe uscate, panglici și cele patru lumânări roșii și vor povesti despre obiceiurile de iarnă ale sașilor.
Duminică: „o felie ca acasă”
A doua zi, în aceeași gospodărie, muzeografele Alina Matei și Olga Popa pregătesc un atelier de gastronomie tradițională: pâine bună, unsă cu untură, cu rondele de ceapă roșie sau un cățel de usturoi, una dintre gustările simple ale gospodăriilor de altădată.
Organizatorii spun că atelierul este mai mult decât o degustare: o întoarcere la mesele de iarnă de la bunici, cu focul aprins în sobă și povești despre bucatele pregătite din ce era în cămară.
Pe scurt
- Sâmbătă, 28 noiembrie, 11:00–16:00: atelierul „Împodobirea Coroanei de Advent”
- Duminică, 29 noiembrie, 11:00–16:00: atelierul cu pâine cu untură, ceapă și usturoi
- Unde: Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, gospodăria de viticultor sas din Șeica Mică
Pentru cine rămâne în oraș în minivacanță, pe 1 Decembrie Sibiul găzduiește și concertul „Noi suntem români!”, cu Nicolae Furdui Iancu, Mioara Velicu și Zdob și Zdub.
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