Pe scurt: Rezervările gratuite pentru spectacolul cu Junii Sibiului și Zdob și Zdub se deschid pe 28 noiembrie. Programul cultural include și un concert la Thalia, alături de expoziții dedicate istoriei românilor.

Instituțiile din subordinea Consiliului Județean Sibiu pregătesc pentru Ziua Națională a României un program cu muzică populară și simfonică, expoziții istorice și acces gratuit în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. Evenimentele sunt adresate atât sibienilor, cât și turiștilor.

„Ziua Națională este despre rădăcinile noastre și despre cei care au făcut posibilă România de astăzi. Județul Sibiu are un loc aparte în istoria Marii Uniri și tocmai de aceea vă invităm să treceți pragul instituțiilor noastre și să vă bucurați de muzică, tradiții și istorie. Sunt evenimente prin care îi cinstim pe înaintașii care au luptat pentru unirea românilor, dar și prilejuri de a petrece timp frumos împreună, cu familia și cei dragi”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Rezervările pentru spectacolul folcloric se deschid pe 28 noiembrie

Pe scenă vor urca Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” și Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor”, alături de Nicolae Furdui Iancu și „Crai Nou”, Mioara Velicu, Oana Tomoiagă, Alexandru Brădățan, Paul Ananie, Andreea Haisan, Gabriel Dumitru, Traian Stoiță, Ovidiu Homorodean și Robert Târnăveanu.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Invitații speciali sunt membrii trupei Zdob și Zdub din Republica Moldova. Spectacolul, care reunește muzică și tradiții din România și Basarabia, va fi prezentat de Iuliana Tudor și transmis în direct la TVR 1 și în mediul online.

Accesul este gratuit, pe bază de bilet rezervat. Rezervările pe platforma Eventbook se deschid sâmbătă, 28 noiembrie 2026, la ora 12:00.

Filarmonica de Stat Sibiu va marca Ziua Națională printr-un concert simfonic programat pentru 1 decembrie 2026, de la ora 19:00, la Sala Thalia. Dirijor va fi Alexandru Ilie, iar soliști vor fi flautistul Ion-Bogdan Ștefănescu și pianistul Sorin Petrescu.

Biblioteca ASTRA participă cu două expoziții, iar Muzeul în aer liber are intrare gratuită

Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu contribuie la program cu două expoziții dedicate documentelor istorice și personalităților istoriei românilor. În foaierul bibliotecii este găzduită o expoziție documentară din cadrul programului cultural „Zilele Șaguniene 2026”, organizat de Arhiepiscopia Sibiului.

Prin Serviciul Cercetare Științifică, Biblioteca ASTRA este și parteneră a expoziției foto-documentare „Personalități transilvănene ale Marii Uniri: Iuliu Maniu, Ionel Pop și Alexandru Vaida-Voevod”, organizată la Muzeul Național Brukenthal. Vernisajul este programat pentru 1 decembrie 2026, la ora 12:00, la Muzeul de Istorie – Casa Altemberger.

În Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului, vizitatorii vor avea acces gratuit pe 1 decembrie. Programul de vizitare va fi între orele 08:00 și 18:00.

Galerie Foto

Comentarii