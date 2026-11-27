Un urs a murit într-un accident cu trei vehicule, produs joi spre vineri, în jurul orei 03:00, pe A1, la Cristian. Opt persoane au fost implicate, dar nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Pompierii au intervenit pe sensul de mers Sibiu-Sebeș, după ce o autoutilitară frigorifică s-a răsturnat.
„În accident au fost implicate 3 vehicule, 8 persoane și un urs. O autoutilitară frigorifică s-a răsturnat. Cele 8 persoane nu au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă ursul a decedat”, a transmis ISU Sibiu.
Revenim cu detalii pe parcursul zilei de vineri.
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