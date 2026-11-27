Pe scurt: Meciurile Alma Sibiu–Interstar Sibiu și FC Avrig–Păltiniș Rășinari vor fi transmise în direct pe YouTube. Partidele sunt programate vineri, 27 noiembrie, și sâmbătă, 28 noiembrie 2026.

Două meciuri de fotbal din județul Sibiu vor putea fi urmărite în direct pe YouTube vineri, 27 noiembrie 2026, și sâmbătă, 28 noiembrie 2026, potrivit programului publicat de Asociația Județeană de Fotbal Sibiu.

Programul începe vineri seara, cu întâlnirea dintre Alma Sibiu și Interstar Sibiu, și continuă sâmbătă dimineața, când FC Avrig joacă împotriva formației Păltiniș Rășinari. Ambele partide sunt anunțate pentru transmisie în direct.

Alma Sibiu întâlnește Interstar vineri seară

Prima partidă din programul transmisiunilor este A.C.S. Alma Sibiu – A.S. Fotbal Club Interstar Sibiu.

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Întâlnirea este programată vineri, 27 noiembrie 2026, de la ora 19:30. Este meciul pe care suporterii îl pot urmări în această seară pe YouTube.

FC Avrig joacă împotriva Păltinișului Rășinari sâmbătă dimineață

A doua partidă anunțată pentru transmisie în direct le pune față în față pe A.C.S. Fotbal Club Avrig și C.S. Păltiniș Rășinari.

Meciul se dispută sâmbătă, 28 noiembrie 2026, cu începere de la ora 11:00, și va putea fi urmărit, de asemenea, în direct pe YouTube:

https://www.youtube.com/@AJFSibiu-z3d/streams

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