Pe scurt: Toate cele patru loturi ale A13 au avansat, asfaltul e turnat în mai multe porțiuni, iar constructorul Makyol și-a redus efectivele pentru iarnă. Termenul rămâne 2028.

Lucrările la autostrada Sibiu–Făgăraș (A13) au avansat pe toate cele patru tronsoane în ultima lună, iar cel mai mare salt l-a făcut lotul dinspre Făgăraș, care a urcat la 48,54%. Situația la 27 noiembrie 2026 a fost prezentată vineri de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, într-o postare video pe Facebook, cu imagini filmate din dronă de pe întreg traseul.

Imagini din dronă de pe șantierul A13 Sibiu–Făgăraș. Video: Cristian Pistol / Facebook

Cât s-a lucrat într-o lună pe fiecare tronson

Comparat cu raportarea din 23 octombrie, progresul arată așa:

Tronsonul 1, Boița – Avrig (14,25 km): 29,46%, de la 28,01% (+1,45 puncte). Pe șantier sunt 323 de muncitori și 56 de utilaje, la terasamente și poduri.

(14,25 km): 29,46%, de la 28,01% (+1,45 puncte). Pe șantier sunt 323 de muncitori și 56 de utilaje, la terasamente și poduri. Tronsonul 2, Avrig – Arpașu de Jos (19,92 km): 56,10%, de la 53,49% (+2,61 puncte). Lucrează 250 de oameni și 80 de utilaje, la structuri, drenaj și terasamente.

(19,92 km): 56,10%, de la 53,49% (+2,61 puncte). Lucrează 250 de oameni și 80 de utilaje, la structuri, drenaj și terasamente. Tronsonul 3, Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus (17,61 km): 56,86%, de la 52,23% (+4,63 puncte). Aici sunt 400 de muncitori și 180 de utilaje, între altele la pasajul din nodul rutier Sâmbăta de Sus.

(17,61 km): 56,86%, de la 52,23% (+4,63 puncte). Aici sunt 400 de muncitori și 180 de utilaje, între altele la pasajul din nodul rutier Sâmbăta de Sus. Tronsonul 4, Sâmbăta de Sus – Făgăraș (plus 5,65 km de drum de legătură cu DN1): 48,54%, de la 42,61% (+5,93 puncte). Pe șantier sunt 300 de oameni și 200 de utilaje, la structuri, terasamente și mutarea rețelelor de utilități.

În total, pe cei 68 de kilometri lucrează acum aproape 1.300 de muncitori, cu peste 500 de utilaje. Asfaltul a fost deja turnat în mai multe porțiuni, iar constructorul și-a adaptat efectivele la lucrările care se pot face pe timp de iarnă. Pe tronsonul 3, de exemplu, numărul muncitorilor a scăzut de la 558 în octombrie la 400 acum.

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Lotul de lângă Sibiu rămâne cel mai în urmă

Pentru șoferii din Sibiu, cel mai important este primul tronson, care pornește de la Boița. Este și cel mai puțin avansat, sub o treime din lucrări. Pe acest lot se construiește nodul rutier de la Boița, care va lega A13 de autostrada A1 Sibiu–Pitești și de DN7.

Mai departe spre est, lucrările sunt mai avansate: în imaginile filmate la începutul lunii se vedea deja asfaltul turnat între Avrig și Arpașu, iar pe lotul 2 au fost montate grinzile viaductului.

Termen 2028, contracte de 6,4 miliarde de lei

Cele patru contracte valorează în total 6,4 miliarde de lei fără TVA, sunt finanțate prin Programul Transport 2021–2027 și sunt executate de compania turcă Makyol. Termenul de finalizare este anul 2028, au precizat Cristian Pistol și AGERPRES.

„O autostradă se construiește peste mandate și peste guverne.” Cristian Pistol, directorul general al CNAIR

Șeful CNAIR a mai spus că, pentru Sibiu, Țara Făgărașului și Brașov, A13 aduce investiții și locuri de muncă mai aproape de casă. La scară națională, autostrada va lega centrul Transilvaniei de Muntenia și Moldova, mai ales după ce va fi construită și continuarea de la Făgăraș spre Brașov.

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