Cătălin Stanciu, noul subprefect al județului Sibiu, a transmis vineri un mesaj public cu ocazia preluării funcției. Social-democratul vorbește despre o nouă etapă a carierei sale politice și le promite sprijin primarilor din județ, indiferent de apartenența lor politică.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Cătălin Stanciu afirmă că experiența acumulată în calitate de consilier județean și, ulterior, de consilier local reprezintă un punct de plecare în activitatea pe care urmează să o desfășoare în cadrul Instituției Prefectului.

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▶ Vezi pagina acestui video: Cătălin Stanciu, primul mesaj după numirea ca subprefect al Sibiului: ce le promite primarilor din județ, indiferent de partid — VIDEO

„Este o poziție onorantă, pe care o voi trata cu maximă seriozitate și responsabilitate. Știu că funcțiile publice nu sunt despre titluri, ci despre oameni, decizii și rezultate”, a transmis noul subprefect.

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Stanciu descrie numirea în funcție drept o nouă etapă, cea a maturității politice, și le mulțumește colegilor din PSD Sibiu pentru încrederea și susținerea acordate.

Promite sprijin primarilor, indiferent de partid

Noul subprefect a ținut să le transmită un mesaj și primarilor din județul Sibiu, pe care îi asigură de disponibilitatea sa pentru dialog și colaborare, indiferent de formațiunea politică din care fac parte.

„Îi asigur pe toți locuitorii județului Sibiu, dar și pe colegii primari, indiferent de culoarea politică, de întreaga mea disponibilitate, deschidere și susținere. Voi trata această responsabilitate cu respect față de oameni și cu dorința de a contribui, prin dialog și colaborare, la dezvoltarea comunităților județului”, a mai transmis Cătălin Stanciu.

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