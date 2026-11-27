Sibienii au mai multe variante pentru a sărbători Ziua Națională a României, marți, 1 decembrie 2026. În municipiul Sibiu sunt programate ceremonii oficiale, retragerea cu torțe, un spectacol folcloric de amploare la Sala Transilvania, un concert simfonic la Sala Thalia și evenimente la Târgul de Crăciun. Nici în județ nu lipsesc manifestările: la Mediaș sunt pregătite spectacole cu Veta Biriș și artiști locali, iar la Cisnădie locuitorii sunt invitați la o ceremonie dedicată Marii Uniri.

Ceremonie de depunere de coroane, de la ora 10:00

Manifestările oficiale dedicate Zilei Naționale în municipiul Sibiu încep marți, 1 decembrie, de la ora 10:00. Ceremonia de depunere de coroane și jerbe de flori va avea loc la sediul fostului Consiliu Dirigent al Transilvaniei, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 6.

Evenimentul este organizat de Instituția Prefectului – Județul Sibiu, Consiliul Județean Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu, în colaborare cu instituțiile partenere și structurile din Garnizoana Sibiu.

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Zdob și Zdub, Junii Sibiului și Nicolae Furdui Iancu, pe scena Sălii Transilvania

Unul dintre cele mai importante evenimente ale zilei va avea loc la Sala Transilvania, unde, de la ora 14:30, este programat spectacolul extraordinar „Noi suntem români!”.

Pe scenă vor urca Nicolae Furdui Iancu, Mioara Velicu, frații Advahov și trupa Zdob și Zdub, invitații speciali din Republica Moldova. Programul va include și momente susținute de Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” și Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor”.

Printre artiștii invitați se numără și Oana Tomoiagă, Alexandru Brădățan, Paul Ananie, Andreea Haisan, Gabriel Dumitru, Traian Stoiță, Ovidiu Homoradean și Robert Târnăveanu.

Spectacolul va fi prezentat de Iuliana Tudor și transmis în direct la TVR 1 și online.

Accesul este gratuit, pe bază de rezervare. Biletele pot fi rezervate începând de sâmbătă, 28 noiembrie, ora 12:00, prin intermediul platformei Eventbook, în limita locurilor disponibile. Spectatorii trebuie să ajungă înainte de ora 14:15, când se încheie accesul în sală.

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Concert simfonic de Ziua Națională, la Sala Thalia

Cei care preferă muzica simfonică sunt invitați la Sala Thalia, unde Filarmonica de Stat Sibiu organizează un concert special de Ziua Națională, marți, 1 decembrie, de la ora 19:00.

Concertul va fi dirijat de Alexandru Ilie, iar soliști vor fi flautistul Ion-Bogdan Ștefănescu și pianistul Sorin Petrescu.

Programul propune o seară dedicată muzicii, într-un eveniment care completează manifestările organizate în oraș cu ocazia sărbătorii naționale. Detalii aici

Concert și colinde în Piața Mare, la Târgul de Crăciun

Târgul de Crăciun din Sibiu rămâne unul dintre principalele puncte de atracție și de Ziua Națională. Pe 1 decembrie, căsuțele din Piața Mare vor fi deschise între orele 10:00 și 22:00, iar pe scenă sunt programate mai multe momente muzicale.

Programul zilei începe la ora 16:00, cu Walter Ghicolescu. De la ora 17:30 este programat un concert de Crăciun susținut de Gheorghe Berghian (Gino), iar de la ora 19:00 vor urca pe scenă Traian Stoiță, Bogdan Toma, Cătălin Hașa și Daniel Pop, într-un spectacol folcloric.

Totodată, între orele 12:00 și 22:00, copiii și familiile pot participa la întâlnirile cu Moș Crăciun din Liftul Fermecat. Un bilet individual costă 25 de lei, iar un bilet de familie, pentru doi adulți și doi copii, costă 75 de lei.

Intrarea în Târgul de Crăciun este gratuită.

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Retragere cu torțe, de la ora 18:00

Unul dintre momentele cu tradiție ale Zilei Naționale la Sibiu este retragerea cu torțe, programată marți, 1 decembrie, de la ora 18:00.

Militarii Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și reprezentanții structurilor din Garnizoana Sibiu vor porni de la sediul Academiei, iar traseul va continua pe la monumentele Eroilor Revoluției din Decembrie 1989, strada Revoluției, bulevardul Vasile Milea și sediul Prefecturii.

Coloana va traversa Parcul Astra și strada Nicolae Bălcescu, va ajunge în Piața Mare, la catargul din fața Primăriei și la placa memorială dedicată eroilor Revoluției, apoi va continua pe lângă Consiliul Județean Sibiu și Centrul Cultural „Ion Besoiu”, înainte de a reveni la Academia Forțelor Terestre.

Evenimente culturale și expoziții de 1 Decembrie

Expoziție dedicată personalităților Marii Uniri, la Muzeul Brukenthal

Muzeul Național Brukenthal organizează marți, 1 decembrie, de la ora 12:00, vernisajul expoziției foto-documentare „Personalități transilvănene ale Marii Uniri: Iuliu Maniu, Ionel Pop și Alexandru Vaida-Voevod”.

Evenimentul va avea loc la Muzeul de Istorie – Casa Altemberger și va aduce în atenția publicului documente, fotografii, manuscrise, scrisori și obiecte memoriale legate de personalitățile care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri.

Printre exponate se vor afla și fotografii realizate de Samoilă Mârza la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Unele dintre documente și obiecte vor fi prezentate publicului în premieră.

Expoziția va putea fi vizitată până la 1 februarie 2027, de miercuri până duminică, între orele 9:00 și 17:00.

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Ce evenimente sunt organizate de 1 Decembrie în județul Sibiu

Mediaș: Veta Biriș, Mihaela și Ciprian Istrate urcă pe scenă

La Mediaș, Ziua Națională va fi sărbătorită printr-un program care include o întâlnire dedicată semnificației istorice a zilei de 1 Decembrie 1918, un spectacol folcloric și un ceremonial militar și religios.

Manifestările încep la ora 11:00, cu o masă rotundă organizată în Sala Mică de ședințe a Primăriei Mediaș.

De la ora 12:00, pe platoul din fața Primăriei, în Piața Corneliu Coposu, va avea loc un spectacol folcloric. Pe scenă vor urca Veta Biriș, Mihaela și Ciprian Istrate, alături de artiștii locali Aurelian Suciu și Aurica Bacea, Grupul Vocal „Bobocei de pe Târnave”, împreună cu Andrei Jata, Costel Popa și Emilia Muntean.

Programul continuă de la ora 14:00, cu alocuțiuni, serviciu religios, depuneri de coroane și ceremonial militar.

Primăria Mediaș a anunțat și arborarea a aproximativ 600 de steaguri tricolore în zona centrală și pe principalele străzi ale orașului.

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Cisnădie: manifestare la monumentul din fața Liceului „Gustav Gündisch”

Și la Cisnădie va fi marcată Ziua Națională a României. Primăria orașului îi invită pe locuitori marți, 1 decembrie, de la ora 10:00, la monumentul istoric din fața Liceului Tehnologic „Gustav Gündisch”.

Evenimentul va avea un caracter solemn și este dedicat Marii Uniri și celor care au contribuit la înfăptuirea acestui moment important din istoria României.

Locuitorii sunt invitați să participe la manifestarea organizată în centrul orașului.

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