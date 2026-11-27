Odată cu venirea temperaturilor scăzute, poleiul și gheața pot transforma drumurile într-un adevărat pericol pentru șoferi. Chiar dacă șoseaua pare doar umedă, în anumite zone se poate forma un strat subțire de gheață, greu de observat și extrem de periculos. Instructorii auto din Sibiu atrag atenția că viteza trebuie adaptată permanent la condițiile de drum, distanța față de celelalte mașini trebuie mărită, iar comenzile mașinii trebuie acționate cu blândețe.

Specialiștii recomandă conducerea preventivă, folosirea anvelopelor de iarnă și evitarea manevrelor bruște. De asemenea, șoferii trebuie să știe cum să reacționeze dacă mașina începe să derapeze.

Viteza redusă și anvelopele de iarnă, esențiale pe drumurile alunecoase

Marius Blaga, profesor de legislație rutieră la Școala de Șoferi Prima, amintește că legislația rutieră prevede limite speciale de viteză în condiții de ceață, ploaie torențială, ninsoare abundentă sau când carosabilul este acoperit cu polei ori gheață. „Legea spune să nu depășești 30 km/h în localitate și 50 km/h în afara localității în condiții de ceață, zăpadă, gheață sau piatră cubică umedă”, explică Marius Blaga.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Acesta recomandă folosirea anvelopelor de iarnă în sezonul rece și atrage atenția că șoferii nu ar trebui să facă compromisuri atunci când vine vorba despre echiparea mașinii.

O altă recomandare importantă este folosirea frânei de motor. Aceasta presupune trecerea într-o treaptă inferioară de viteză, pentru reducerea treptată a vitezei, fără a solicita excesiv frânele. „Să se folosească cât mai des frâna de motor, care înseamnă că dintr-o treaptă superioară bagi într-o treaptă inferioară. Frâna de motor este importantă pe perioada iernii”, spune instructorul.

Totodată, șoferii trebuie să se asigure că parbrizul și geamurile laterale sunt curate și dezaburite înainte de plecare. Sistemul de climatizare, inclusiv aerul condiționat, poate fi folosit pentru eliminarea mai rapidă a aburului de pe geamuri.

Ce faci dacă mașina începe să derapeze

Bogdan Ioan, instructor auto la ABC, pune accent pe conducerea preventivă și pe anticiparea situațiilor periculoase.

Acesta recomandă reducerea vitezei înainte de a ajunge în zone cu risc de alunecare, păstrarea unei distanțe mai mari față de mașina din față și verificarea stării anvelopelor.

Un aspect important este faptul că poleiul nu se formează întotdeauna uniform. Chiar dacă o porțiune de drum pare sigură, în curbe pot exista zone cu gheață, unde aderența scade brusc. „Carosabilul, în curbe, poate să fie cu gheață sau polei, chiar dacă în restul părților nu sunt. Dacă derapăm, trebuie să contracarăm în partea opusă virajului și să nu bruscam frâna, pentru că mașina o să alunece și mai tare”, explică Bogdan Ioan.

Instructorul atrage atenția că frânarea bruscă poate agrava derapajul, motiv pentru care șoferii trebuie să evite reacțiile impulsive și să încerce să păstreze controlul direcției.

Podurile și zonele umbrite, printre cele mai periculoase

Marius Sitea, instructor auto din Sibiu, spune că șoferii trebuie să fie atenți inclusiv la avertizările afișate de sistemele moderne ale mașinilor, care pot semnala temperaturile scăzute și riscul de polei.

Totuși, tehnologia nu trebuie să înlocuiască atenția celui aflat la volan. „În primul rând, reducerea vitezei, apoi atenție sporită la ceilalți participanți la trafic. Dacă unul derapează sau face o manevră riscantă, trebuie să fii pe fază. Revenim la conducerea preventivă, căreia i se dă puțină importanță”, spune instructorul.

Acesta observă că șoferii trebuie să învețe să adapteze condusul la condițiile de iarnă, fără să se bazeze exclusiv pe sistemele de avertizare ale autoturismelor.

În cazul în care mașina începe să derapeze, recomandarea este ca șoferul să nu bruscheze comenzile și să evite frânarea violentă. „Nu trebuie bruscate comenzile, nu se frânează brusc și se încearcă menținerea direcției cu mișcări foarte line, controlate. Este important să nu bruschezi comenzile”, explică Marius Sitea.

Acesta recomandă și folosirea frânei de motor, atunci când situația permite, prin trecerea într-o treaptă inferioară de viteză.

Un alt sfat important este atenția sporită în apropierea podurilor, unde riscul de formare a poleiului poate fi mai mare decât pe alte porțiuni de drum.

Comentarii