Nevoia unui grup sanitar public și insuficiența coșurilor de gunoi sunt principalele nemulțumiri semnalate de locuitorii cartierului Hipodrom. Problemele au fost aduse în atenția administrației locale la finalul ședinței Consiliului Local Sibiu din 26 noiembrie, de către consilierul local PSD Corina Bokor, în urma unor discuții purtate la începutul acestei luni cu cetățenii din cartier.

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▶ Vezi pagina acestui video: Ce își doresc locuitorii din Hipodrom: o toaletă publică și coșuri de gunoi mai mari — VIDEO

Pe lângă pericolul din trafic generat de un panou publicitar amplasat în zona mediană a Bulevardului Mihai Viteazul, situație în urma căreia municipalitatea a somat deja firma deținătoare să îl mute în termen de 10 zile, oamenii din Hipodrom au reclamat și lipsa unor dotări esențiale în spațiile de relaxare recent amenajate.

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Cetățenii vor un grup sanitar în Hipodrom

Una dintre solicitările majore ale locuitorilor vizează amenajarea unei toalete publice în apropierea piațetelor create odată cu modernizarea cartierului, zone intens circulate, în special de familiile cu copii. Consilierul local a subliniat că, deși investiția necesită timp, identificarea unui amplasament potrivit ar putea fi integrată în viitorul proiect al coridorului de mobilitate prevăzut pentru această zonă.

„O doleanță exprimată de mai multe persoane, însă nu e ceva ce se poate rezolva repede. Este vorba despre un grup sanitar, mai ales că acea zonă este foarte des frecventată, în zona piațetelor executate cu ocazia modernizării cartierului. Locația nu dorim noi să o propunem, deoarece cu siguranță Direcția Tehnică poate analiza mai bine, mai ales că urmează pe viitor și acel coridor de mobilitate. Am încredere că, cu ocazia acelui proiect, multe aspecte vor putea fi îmbunătățite”, a declarat Corina Bokor.

Proiectul la care face referire consilierul local face parte din Planul Urbanistic General (PUG) al Sibiului sub denumirea „Coridor mobilitate durabilă – Circular Hipodrom”. Acesta vizează realizarea unui traseu velo continuu și sigur, separat de traficul auto și pietonal, care va porni și va reveni în Parcul Sub Arini, legând zonele de locuire de rețeaua principală de piste din oraș pe ruta străzilor Mihail Sebastian, Anton Pann, Nicolae Iorga, Hipodromului, Calea Dumbrăvii, Mihail Lomonosov, Școala de Înot și Aleea Mihai Eminescu. Traseul va integra atât pistele deja existente, cât și segmentele propuse prin proiecte complementare, precum pista de biciclete de pe strada Nicolae Iorga, pe tronsonul cuprins între Calea Dumbrăvii și Bulevardul Mihai Viteazul.

Coșuri de gunoi subdimensionate, care se revarsă zilnic

O altă problemă punctată de sibienii din Hipodrom ține de salubritate și de capacitatea coșurilor de gunoi din aceleași spații pietonale. Din cauza fluxului mare de vizitatori, coșurile actuale devin neîncăpătoare, iar gunoaiele ajung să dea pe dinafară atât dimineața, cât și seara.

„Tot în zona celor două mici piațete, fiind vizitate de oameni cu copii, coșurile de gunoi sunt prea mici, iar seara și dimineața se revarsă. Propun astfel înlocuirea cu unele mai mari”, a mai transmis consilierul PSD în plenul Consiliului Local.

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