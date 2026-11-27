Pe scurt

Alegerea unui sistem pentru magazinul online pornește de la fluxurile pe care vrei să le gestionezi: comenzi, stocuri, depozite, facturare și contabilitate. Lista acoperă patru categorii de software, cu roluri diferite. Un program de facturare sau de gestiune a stocurilor nu ține automat locul unui ERP complet.

Pentru un singur site și volume mici, un program de facturare cu stoc acoperă de obicei nevoile. Când adaugi eMAG, un al doilea depozit sau vânzări în alte țări, un program ERP pentru magazinul online, care ține comenzile și stocul în același loc, devine mai potrivit.

Lista de mai jos compară 11 sisteme. Pentru fiecare găsești tipul de magazin vizat, integrările cu canalele de vânzare, costul publicat și limitarea principală.

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Metodologie: cum au fost comparate sistemele

Comparația se bazează pe paginile oficiale de produs, de prețuri și pe documentația furnizorilor. Nu este un test practic și nici un clasament de performanță. Numerotarea te ajută doar să parcurgi lista; ce sistem ți se potrivește depinde de cerințele magazinului tău.

Am urmărit tipul de magazin vizat, integrările cu canalele de vânzare (inclusiv eMAG), cerințele fiscale din România și prețul publicat. Dacă o funcție nu apare pe paginile consultate, asta nu înseamnă automat că lipsește: confirmă acoperirea exactă pentru ediția, planul și implementarea care ți se propun.

Prețurile sunt repere publice, nu oferte ferme. Când le compari, raportează-le la aceeași perioadă de facturare și la același regim de TVA. Pe lângă abonament, ia în calcul conectorii, utilizatorii suplimentari, migrarea datelor, configurarea, instruirea și suportul. Promoțiile și condițiile comerciale se pot schimba.

Ce tip de software îți trebuie: facturare, contabilitate, ERP sau stocuri

Cele patru categorii se suprapun parțial, dar rezolvă probleme diferite. Înainte să compari prețuri, verifică în ce categorie intră fiecare produs.

Facturare cu stoc

Aceste programe se concentrează pe emiterea facturilor și, în funcție de plan și configurare, pe gestiunea stocurilor și transmiterea facturilor în RO e-Factura. Pot fi suficiente pentru operațiuni simple. SmartBill și Oblio au integrări cu platforme de magazin online și cu eMAG, dar verifică ce date sincronizează fiecare conexiune.

Contabilitate și gestiune

Aici intră programele în care lucrează contabilul: evidență contabilă, declarații, stocuri. Sunt construite în jurul conformității fiscale. Comenzile din site și din marketplace-uri ajung în ele prin integrări sau importuri.

ERP

Un ERP leagă comenzile, stocul, achizițiile și facturarea într-un sistem comun. Pentru un magazin online, scopul este ca vânzările de pe site și de pe eMAG să scadă din același stoc. Rezultatul depinde însă de conectori și de configurare: verifică rezervările, anulările, retururile și frecvența sincronizării.

Software de stocuri și operațiuni retail

Aceste platforme se concentrează pe stocuri, comenzi și operațiuni de retail. Brightpearl include și un modul propriu de contabilitate retail, precum și integrări cu aplicații contabile. Aceste funcții nu demonstrează automat acoperirea obligațiilor fiscale din România; localizarea și fluxul de raportare trebuie verificate separat pentru fiecare produs. Brightpearl și Cin7 sunt prezentate mai jos în această categorie.

Tabel comparativ: 11 sisteme pentru magazine online

# Sistem Categorie Potrivit pentru eMAG (conform site-ului furnizorului) Preț publicat 1 Prim.io ERP cloud Branduri DTC, retaileri, distribuitori și comercianți cu ridicata care vând și online Conector nativ, add-on de 50 EUR/lună Plus, de la 180 EUR/lună (facturare anuală, fără TVA) 2 Nexus ERP ERP Firme de distribuție și producție din România De confirmat cu furnizorul La cerere 3 Odoo ERP modular Firme care adaugă module treptat Conectori terți în Odoo Apps One App Free gratuit; Standard și Custom, per utilizator/lună 4 NetSuite ERP cloud Grupuri cu mai multe entități juridice De confirmat cu partenerul Ofertă personalizată 5 Acumatica ERP cloud Companii mijlocii de distribuție De confirmat cu partenerul Preț personalizat, utilizatori nelimitați 6 Brightpearl Operațiuni retail Retaileri omnicanal De confirmat cu furnizorul Preț personalizat, utilizatori nelimitați 7 Cin7 Software de stocuri Volume mari de stoc De confirmat cu furnizorul Core, de la 349 USD/lună, fără taxe 8 SAGA Contabilitate și gestiune Firme care țin evidența în SAGA, împreună cu contabilul De confirmat cu furnizorul SAGA WEB: 500–2.500 lei/an, cu TVA; licența desktop depinde de pachet 9 WinMENTOR ERP / contabilitate și gestiune Firme medii de distribuție și producție De confirmat cu distribuitorul La cerere, prin distribuitori autorizați 10 SmartBill Facturare cu stoc IMM-uri cu magazin online Plugin eMAG Gestiune, de la 16,32 EUR/lună + TVA 11 Oblio Facturare cu stoc Firme mici și PFA-uri Plugin eMAG 29 EUR/an

Sisteme ERP pentru comerț multicanal

Primele cinci sisteme sunt ERP-uri care țin comenzile și stocul în aceeași bază de date. Se deosebesc prin piața țintă și prin modul în care acoperă cerințele fiscale din România.

1. Prim.io

Pentru cine este: branduri DTC, retaileri, distribuitori și comercianți cu ridicata care vor să gestioneze împreună vânzările online și B2B, achizițiile și operațiunile de depozit.

Pe scurt: Prim.io este un ERP cloud care conectează vânzările, achizițiile, stocurile, operațiunile de depozit, CRM-ul, operațiunile financiare și raportarea într-o singură platformă. Pentru firmele care vând atât online, cât și B2B, clienții, comenzile și condițiile comerciale pot fi gestionate în același sistem.

Funcții și integrări: Pentru vânzările B2B, Prim.io oferă liste de prețuri pe client, reguli de discount, termene de plată și limite de credit. Integrările native cu eMAG și Gomag conectează canalele online la operațiunile comerciale și de depozit; conectorii se plătesc separat. Frecvența actualizării stocului în canalele externe depinde de configurarea sincronizării.



Asistentul IA integrat ajută utilizatorii să găsească informații și să lucreze cu datele companiei; platforma include și funcții IA pentru citirea facturilor, corectarea adreselor și reconcilierea plăților. Separat, serverul MCP permite conectarea unor aplicații compatibile, precum Claude sau ChatGPT, la datele și funcțiile Prim.io disponibile, în limitele drepturilor și aprobărilor configurate.

Implementare și cost: Conform paginii cu prețurile publicate de Prim.io, planul Plus pornește de la 180 EUR/lună, cu facturare anuală, fără TVA, și include 3 utilizatori. Onboarding-ul inițial este listat la 1.300 EUR; secțiunea FAQ îl prezintă însă ca opțional, cu un cost stabilit în funcție de proiect. Conectorul eMAG costă 50 EUR/lună, cel pentru Gomag 30 EUR/lună, iar integrarea cu SAGA este gratuită. Confirmă serviciile incluse în oferta finală.

Limitare de luat în calcul: Un conector SAGA nu dovedește, singur, că toate cerințele contabile și fiscale din România sunt acoperite în ERP. Cere să ți se arate fluxul pentru RO e-Factura și D406, ce date se transferă în SAGA și în ce aplicație se generează și se validează fiecare raportare.

2. Nexus ERP

Pentru cine este: firme românești de distribuție și producție care vând și online și preferă un furnizor local, cu module fiscale românești.

Pe scurt: Nexus ERP este un ERP românesc cu module de contabilitate, stocuri, salarizare, producție și retail. Accentul pe distribuție și producție îl face relevant pentru firmele ale căror procese depășesc simpla facturare online.

Funcții și integrări: Site-ul prezintă RO e-Factura și SAF-T (D406) ca parte a ofertei. Suita include Nexus Retail, aplicația mobilă Nexus SFA pentru agenții de vânzări și notificări pe WhatsApp. Integrarea cu eMAG nu apare pe pagina principală, așa că trebuie confirmată cu furnizorul.

Implementare și cost: Cere o ofertă pentru toate modulele și serviciile de care ai nevoie, nu doar pentru licența de bază. Cere și un exemplu de implementare la un magazin cu un număr comparabil de canale, depozite și comenzi.

Limitare de luat în calcul: Nexus ERP este construit în jurul distribuției și producției. Dacă vinzi mult pe marketplace-uri, clarifică cu furnizorul, înainte de implementare, cum ajung comenzile din eMAG în sistem.

3. Odoo

Pentru cine este: firme care vor să pornească cu o singură aplicație și să adauge module pe măsură ce cresc. Prin planul Custom, se potrivește și grupurilor cu mai multe firme.

Pe scurt: Odoo este un ERP modular, în care fiecare aplicație se activează separat. Pe site, Odoo descrie planurile Odoo în trei variante: One App Free, Standard și Custom.

Funcții și integrări: One App Free include o singură aplicație, cu utilizatori nelimitați. Standard oferă toate aplicațiile în Odoo Online, iar Custom adaugă multi-companie, API extern și găzduire pe Odoo.sh (plătită separat) sau on-premise. Documentația Odoo 19 pentru România descrie exportul D406 lunar sau trimestrial, dar precizează că declarația anuală pentru active și cea la cerere pentru stocuri nu sunt încă suportate.

Implementare și cost: Standard și Custom se plătesc per utilizator, pe lună. Moneda afișată depinde de țara din care accesezi site-ul, așa că prețul pentru România trebuie confirmat cu Odoo sau cu un partener. Reducerea afișată este valabilă 12 luni și se aplică numărului inițial de utilizatori.

Limitare de luat în calcul: Odoo nu are o integrare proprie cu eMAG. Conectorii disponibili sunt dezvoltați de terți și se găsesc în Odoo Apps; verifică cu partenerul de implementare cine se ocupǎ de mentenanțǎ și dezvoltare.

4. NetSuite

Pentru cine este: companii mijlocii și mari, organizate ca grup cu mai multe entități juridice, care vor un ERP cloud comun pentru toate firmele.

Pe scurt: NetSuite este ERP-ul cloud al Oracle, cu module financiare, de gestiune a stocurilor, comenzi și CRM. Devine relevant când cerințele financiare și administrarea mai multor entități justifică un proiect ERP amplu.

Funcții și integrări: Localizarea pentru România și integrarea cu eMAG trebuie confirmate cu partenerul de implementare; de regulă, vin prin parteneri sau prin add-on-uri de localizare. Înainte de ofertă, cere o simulare pe un flux real: o comandă eMAG, factura transmisă în RO e-Factura și raportarea D406.

Implementare și cost: NetSuite se vinde pe bază de ofertă personalizată. Costul total depinde de module, de numărul de utilizatori și de partenerul de implementare. Pentru un buget realist, cere oferte de la mai mulți parteneri.

Limitare de luat în calcul: Fără preț public, bugetul se poate estima abia după discuția cu un partener. Pentru un magazin cu o singură firmă și un singur depozit, o arhitectură gândită pentru grupuri poate depăși nevoile actuale.

5. Acumatica

Pentru cine este: companii mijlocii de distribuție care vor un ERP cloud fără limită de utilizatori și lucrează cu un partener local.

Pe scurt: Acumatica este un ERP cloud pentru companii mijlocii, cu accent pe distribuție. Potrivit producătorului, peste 10.000 de firme folosesc sistemul.

Funcții și integrări: Localizarea pentru România se face prin parteneri. Site-ul nu menționează eMAG sau raportările fiscale românești, așa că ambele trebuie confirmate cu partenerul care implementează sistemul.

Implementare și cost: Modelul de licențiere Acumatica include utilizatori nelimitați, dar prețul depinde de aplicațiile, resursele și tipul de licență propuse. Cere o ofertă care separă software-ul, localizarea, conectorii și implementarea: utilizatorii nelimitați nu înseamnă un cost total fix.

Limitare de luat în calcul: Multe depind de partenerul local, care răspunde de localizare, de integrarea cu canalele de vânzare și de suport. Întreabă câte proiecte de comerț online a livrat în România.

Software de stocuri și operațiuni retail

Următoarele două sisteme se concentrează pe stocuri, comenzi și depozit. Funcțiile contabile diferă între produse; pentru un magazin din România, verifică separat localizarea, raportările fiscale și eventualele integrări cu programul contabilului.

6. Brightpearl

Pentru cine este: retaileri omnicanal care caută o platformă dedicată operațiunilor de retail. Pentru un magazin din România, compatibilitatea cu canalele de vânzare, curierii și fluxurile contabile locale trebuie evaluată separat.

Pe scurt: Brightpearl este platforma de operațiuni retail a Sage. Pe site, Brightpearl spune că peste 1.000 de branduri își gestionează operațiunile cu ea.

Funcții și integrări: Platforma acoperă gestiunea stocurilor, procesarea comenzilor, WMS și automatizări. Integrarea cu eMAG și raportările fiscale românești nu apar pe site și trebuie confirmate cu furnizorul.

Implementare și cost: Brightpearl publică un model de preț adaptat fiecărui client, cu utilizatori nelimitați fără cost suplimentar. Cere o ofertă care detaliază integrările, migrarea datelor și suportul. Duratele de implementare și rezultatele raportate de furnizor nu sunt o garanție pentru fiecare proiect.

Limitare de luat în calcul: Pentru RO e-Factura și SAF-T, ai nevoie fie de o soluție confirmată de furnizor, fie de o integrare cu programul de contabilitate. Fără preț public, costul se află doar după o discuție cu echipa de vânzări.

7. Cin7

Pentru cine este: firme care caută gestiune a stocurilor și a comenzilor, cu prețuri publice. Compară planurile după volumul de comenzi, numărul de utilizatori, integrări și funcțiile de depozit de care ai nevoie.

Pe scurt: Cin7 este un software de gestiune a stocurilor. Linia Cin7 Core are trei planuri cu preț public, iar Cin7 Omni se vinde pe ofertă personalizată.

Funcții și integrări: Cin7 listează QuickBooks și Xero pentru contabilitate, plus integrări de ecommerce. Core Standard include 5 utilizatori și 2 integrări (ecommerce sau alte aplicații), iar Pro include 10 utilizatori și 4 integrări; integrările suplimentare se cumpără separat. Integrarea cu eMAG și cerințele fiscale românești trebuie confirmate pentru configurația propusă.

Implementare și cost: Cin7 publică planurile Cin7 Core în dolari, fără taxe: Standard la 349 USD/lună, Pro la 599 USD/lună și Advanced la 1.199 USD/lună. Fiind în USD, costul în lei variază cu cursul de schimb.

Limitare de luat în calcul: Numărul de integrări este plafonat pe fiecare plan, așa că, dacă vinzi pe multe canale, numără conexiunile înainte să alegi. Contabilitatea românească rămâne într-un program separat.

Programe de contabilitate și gestiune

Următoarele două programe pornesc de la evidența contabilă și fiscală. Multe magazine le folosesc alături de un ERP sau de un program de facturare.

8. SAGA

Pentru cine este: firme care vor ca evidența contabilă și stocurile să fie în programul în care lucrează contabilul. Se adresează companiilor, ONG-urilor, firmelor de contabilitate și contabililor independenți.

Pe scurt: SAGA este un program de contabilitate, salarizare și gestiune a stocurilor, disponibil în variantele desktop SAGA C și SAGA PS, și ca SAGA WEB. Potrivit SAGA Soft, programele sale sunt larg folosite în contabilitatea din România.

Funcții și integrări: SAGA este orientat spre evidența contabilă și gestiune; pagina de prețuri precizează că modulele de contabilitate și gestiune a stocurilor sunt incluse împreună. Prim.io listează un conector SAGA gratuit, dar fluxul de date, compatibilitatea cu ediția folosită și cerințele D406 trebuie verificate la implementare. O conexiune directă cu eMAG trebuie confirmată separat.

Implementare și cost: SAGA Soft listează pachete SAGA WEB între 500 lei/an pentru un cod fiscal și 2.500 lei/an pentru 50 de coduri fiscale, cu TVA inclus. Unele pachete includ și o licență desktop, cu drepturi diferite de la un pachet la altul. Licența pentru actualizări și asistență se cumpără sau se reînnoiește anual, iar la prelungire este afișată o reducere de 10%.

Limitare de luat în calcul: SAGA este construit pentru evidența contabilă. Comenzile din site și din eMAG ajung în SAGA prin integrări sau importuri, așa că fluxul de comenzi multicanal se gestionează în alt sistem.

9. WinMENTOR

Pentru cine este: companii românești medii de distribuție și producție, care preferă implementarea și suportul printr-un distribuitor autorizat.

Pe scurt: WinMENTOR este un ERP românesc dezvoltat din 1993, cu module de contabilitate, stocuri, producție, CRM și distribuție. Există două ediții: WinMENTOR și WinMENTOR ENTERPRISE.

Funcții și integrări: Pentru ediția propusă, cere o demonstrație a fluxurilor RO e-Factura, e-Transport și SAF-T. Verifică separat integrarea cu magazinul online, cu eMAG și cu curierii, precum și cine este responsabil de mentenanta pentru fiecare conexiune.

Implementare și cost: Cere o ofertă actualizată pentru ediția, modulele și serviciile de implementare de care ai nevoie. Nu compara doar licența inițială: include actualizările, suportul, conectorii și eventualele adaptări pentru fluxurile magazinului.

Limitare de luat în calcul: Calitatea implementării depinde mult de distribuitorul ales. Stabilește cu el conexiunea cu site-ul și cu marketplace-urile înainte de semnarea contractului.

Programe de facturare cu stoc

Ultimele două sisteme sunt programe online de facturare cu modul de gestiune a stocurilor. Pentru magazinele mici, sunt de obicei punctul de pornire.

10. SmartBill

Pentru cine este: IMM-uri și microîntreprinderi cu magazin online care vor facturi emise automat la fiecare comandă și o gestiune simplă a stocului.

Pe scurt: SmartBill este un program online de facturare, cu modulul Gestiune pentru stocuri. Potrivit SmartBill, 170.000 de firme transmit facturi în e-Factura prin platforma sa.

Funcții și integrări: SmartBill listează pluginuri pentru WooCommerce, PrestaShop, Gomag, eMAG și Trendyol, prin care factura se emite automat la fiecare comandă. Gestiune generează SAF-T pentru stocuri, iar modulul e-Transport pornește de la 1,99 EUR/lună + TVA. Facturile din e-Factura rămân stocate pe toată durata abonamentului.

Implementare și cost: SmartBill afișează prețurile SmartBill Gestiune de la 16,32 EUR/lună + TVA, iar un utilizator suplimentar costă 5,5 EUR/lună + TVA. Există o perioadă de probă de 30 de zile și o ofertă de 12 luni gratuite pentru firmele eligibile aflate în primul an de la înființare. Verifică planul, limitele API și costul modulului de ecommerce pentru volumul tău de comenzi.

Limitare de luat în calcul: SmartBill este construit în jurul facturării și al stocului. Procese precum alocarea comenzilor între depozite sau vânzarea în alte țări trebuie verificate pentru planul ales.

11. Oblio

Pentru cine este: firme mici și PFA-uri cu magazin online care vor facturare cu stoc la un cost anual fix.

Pe scurt: Oblio este un program de facturare cu modul de stocuri și producție. Potrivit Oblio, peste 150.000 de firme și PFA-uri îl folosesc, iar prin platformă se emit peste 40 de milioane de facturi pe an.

Funcții și integrări: Oblio include integrarea cu e-Factura, e-Transport și SAF-T fără cost suplimentar. Oferă API, pluginuri pentru magazine online și integrări cu programe de contabilitate precum SAGA, WinMENTOR și Ciel. Modulul de stocuri și producție este inclus gratuit; verifică exact ce acoperă raportarea SAF-T și cum funcționează fluxul cu programul de contabilitate.

Implementare și cost: Planul unic Oblio este afișat la 29 EUR/an, cu facturi, utilizatori, firme și puncte de lucru nelimitate, plus un an de utilizare gratuită. Verifică termenii ofertei și dacă prețul include TVA înainte de abonare.

Limitare de luat în calcul: Oblio este un program de facturare cu stoc. Pentru rutarea comenzilor între canale și depozite, un magazin în creștere are nevoie de un sistem separat sau de o integrare dedicată.

Context fiscal: e-Factura pentru magazinele online

Ministerul Finanțelor distinge trei etape: raportarea facturilor B2B în RO e-Factura din 1 ianuarie 2024, obligativitatea facturării B2B prin sistem din 1 iulie 2024 și raportarea facturilor B2C din 1 ianuarie 2025. Modul concret de aplicare depinde de tipul tranzacțiilor, de categoria contribuabilului și de excepțiile prevăzute de lege.

Alege un flux care poate transmite facturile vizate direct sau printr-o integrare și confirmă separat obligațiile D406. Un conector eMAG sau mențiunea „SAF-T” pe site nu dovedesc, singure, conformitatea întregului proces.

Întrebări frecvente

Care este cel mai bun sistem ERP pentru un magazin online?

Depinde de numărul de canale și de entitățile juridice pe care le gestionezi. Un magazin mic, cu un singur canal, poate porni cu SmartBill sau Oblio, care combină facturarea cu gestiunea stocului.

Dacă vinzi pe site și pe eMAG, eventual și în alte țări, un ERP precum Prim.io ține stocul și comenzile într-un singur loc. Grupurile cu mai multe firme pot analiza NetSuite sau Acumatica.

Indiferent de categorie, testează programul ERP pentru magazin online pe comenzile tale reale înainte să semnezi. Un set de comenzi din toate canalele arată repede unde apar diferențe de stoc.

Care este diferența dintre un ERP și un program de facturare?

Un program de facturare se concentrează pe documente, încasări și, uneori, pe gestiunea stocurilor. Un ERP coordonează în plus achizițiile, comenzile, depozitele, logistica, CRM-ul și raportarea. Pentru operațiuni simple, facturarea cu stoc poate fi suficientă; când apar mai multe canale și procese care depind unele de altele, merită evaluat un ERP.

Cum verifici integrarea ERP cu eMAG?

Cere o demonstrație pe fluxurile tale: importul comenzilor, actualizarea stocului și a prețurilor, facturarea, anulările, retururile și erorile de sincronizare. Verifică dacă integrarea este dezvoltată de furnizor sau de un terț, cine asigură suportul și ce costuri suplimentare există. De exemplu, Prim.io listează un conector nativ eMAG ca add-on de 50 EUR/lună.

Cât costă un ERP pentru un magazin online?

Nu există un preț unic, comparabil pentru toate produsele. Prim.io Plus pornește de la 180 EUR/lună, cu facturare anuală, fără TVA, la care se pot adăuga conectori și servicii opționale. Alte ERP-uri folosesc licențe per utilizator sau oferte personalizate. Compară costul total pe aceeași perioadă: abonament, implementare, migrare, integrări, instruire și suport.

Un ERP înlocuiește contabilitatea și raportarea fiscală din România?

Nu automat. Unele ERP-uri includ localizare contabilă și fiscală, altele schimbă date cu o aplicație separată. Verifică ediția, modulele și cine răspunde de RO e-Factura și D406, inclusiv de validarea fișierelor și tratarea erorilor. O integrare cu SAGA nu înseamnă că fiecare raportare se generează direct în ERP.

Concluzie

Pentru un magazin mic, cu procese simple, un program de facturare cu stoc poate fi suficient. Când vinzi pe mai multe canale, alegerea trebuie să pornească de la comenzi, depozite, integrări și cerințe financiare, nu de la cel mai mic abonament.

Pentru brandurile, retailerii și distribuitorii care vor să lege vânzările online și B2B de achiziții, stocuri, depozit și datele clienților, platforma ERP Prim.io merită inclusă pe lista scurtă. Condițiile comerciale pe client și procesele conectate sunt punctele de pornire; eMAG, Gomag și SAGA completează fluxul în funcție de configurația aleasă.

Înainte să alegi, testează pe date de probă un flux complet: comandă online sau B2B, rezervare de stoc, pregătire în depozit, facturare și retur. Cere o ofertă completă și confirmă separat unde se generează și se validează RO e-Factura și D406. Alegerea trebuie să pornească de la procesele afacerii, nu doar de la numărul de integrări sau de la abonamentul afișat.

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