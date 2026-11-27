Pe scurt:
ACS Mediaș a remizat cu Muscelul Aro Câmpulung în etapa a 15-a a Ligii a III-a, Seria 2, după ce a condus cu 1-0. Cristi Maxim a criticat arbitrajul și spune că echipa trebuie să câștige următorul meci, cu Covasna, pentru a aduna puncte în lupta pentru play-off.
ACS Mediaș a remizat cu Muscelul Aro Câmpulung, în etapa a 15-a a Ligii a III-a, Seria 2, după ce a intrat la pauză în avantaj, cu 1-0. În declarațiile publicate de ACS Mediaș, Cristi Maxim a vorbit despre ocaziile ratate, a contestat deciziile de arbitraj dinaintea golului primit și a cerut o victorie în următoarea partidă.
Discuția de după meci a pornit de la condițiile dificile de joc. Interlocutorul lui Maxim a descris un teren foarte nămolos și a amintit că, după avantajul de la pauză, medieșenii au mai avut ocazii, inclusiv o bară, înainte de a pierde șansa celor trei puncte.
„Da, a fost un meci de luptă. Consider că am fost un pic mai inspirați în prima repriză ca și ei, dar apoi era clar că o să vină și ei la joc”, a spus Cristi Maxim.
Acesta a susținut că gazdele au crescut presiunea după pauză, fără să creeze foarte multe situații periculoase. În opinia sa, golul primit a venit după decizii greșite de arbitraj: „Au pus și ei presiune, au avut vreo trei-patru faze acolo pe la poarta noastră, nu foarte, foarte periculoase, însă arbitrajul, două lovituri libere inexistente, se bate repede, luăm gol.”
Maxim a amintit și cele două-trei ocazii pe care echipa sa nu a reușit să le transforme în gol. Întrebat despre egalurile înregistrate cu formația din Câmpulung atât în anul precedent, cât și în acest an, el a descris adversara drept o echipă incomodă și a apreciat că dificultatea acestor întâlniri este reciprocă.
Maxim vrea o victorie cu Covasna: ”Sper ca oamenii să vină să ne susțină”
Pentru ACS Mediaș urmează partida cu Covasna, ultimul meci pe teren propriu. Cristi Maxim a spus că echipa trebuie să trateze serios întâlnirea și să nu mai piardă puncte în încercarea de a ajunge în play-off.
„Va fi o partidă pe care va trebui să o abordăm cu seriozitate, să câștigăm, nu mai avem voie să facem pași greșiți, trebuie să acumulăm puncte, să intrăm în play-off. Sper ca oamenii să vină să ne susțină, ultimul meci acasă”, a declarat Cristi Maxim.
În încheiere, Maxim le-a mulțumit suporterilor care urmăresc echipa și le-a cerut sprijin la meciul de acasă: „Da, le mulțumim că sunt alături de noi, îi chemăm să ne ajute, să ne sprijine, că avem nevoie de mai ales acum, în perioada asta.”
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