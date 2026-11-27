Pe scurt: Succesul cu LPS Cluj-Napoca le-a oferit minute de joc și handbaliștilor de la U15. Pentru cele două echipe sibiene urmează partide cu AHC Cluj-Napoca A și CSȘ Sighișoara.

Echipa U17 a CSȘ HC Sibiu a încheiat turul campionatului cu șapte victorii din tot atâtea meciuri, după succesul cu LPS Cluj-Napoca, scor 66–9, potrivit Handbal Club Sibiu. La pauză, formația sibiană conducea cu 37–5.

În fața ocupantei ultimului loc din serie, sibienii au controlat partida de la început. Diferența de scor conturată după primele zece minute a permis folosirea tuturor jucătorilor. Au primit minute de joc și handbaliștii de la echipa U15, ale căror evoluții au fost apreciate de club.

Cu un bilanț de șapte victorii în șapte meciuri, CSȘ HC Sibiu încheie prima parte a campionatului pe primul loc în Seria F. În lista de lot publicată pentru U17 apar numele Mesea Robert și Toma Savu.

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Pentru echipa U15 urmează meciul din etapa a VIII-a cu AHC Cluj-Napoca A. Partida este programată sâmbătă, 28 noiembrie 2026, de la ora 12:00, la Sala Școlii Gimnaziale nr. 18.

Următoarea partidă a echipei U17 este programată pe 13 decembrie 2026, în etapa a VIII-a. CSȘ HC Sibiu va juca în deplasare cu CSȘ Sighișoara.

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