Parada militară de 1 Decembrie lipsește și în acest an din programul manifestărilor de la Sibiu. Astfel, sibienii care vor să urmărească defilarea militarilor și a tehnicii de luptă de Ziua Națională pot merge în județul vecin, la Alba Iulia, unde sunt pregătite mai multe evenimente dedicate celor 108 ani de la Marea Unire.

Nici în acest an Sibiul nu va avea paradă militară de 1 Decembrie, însă sibienii pot merge la Alba Iulia pentru a lua parte la evenimentele dedicate Zilei Naționale. Unul dintre cele mai așteptate momente va fi parada militară, programată marți, 1 decembrie 2026, de la ora 14:00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. Blindatele și tehnica militară care vor defila au ajuns deja la Alba Iulia și sunt pregătite pentru ceremonie, au anunțat reprezentanții Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Pentru sibienii care vor să participe la eveniment, am pregătit un ghid cu variantele de transport până la Alba Iulia, durata călătoriei și costurile estimative, astfel încât fiecare să își poată organiza din timp deplasarea.

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Cum ajungi de la Sibiu la Alba Iulia cu mașina

Pentru cei care aleg autoturismul personal, distanța dintre Sibiu și Alba Iulia este de aproximativ 70-75 de kilometri, iar drumul durează în jur de o oră, în condiții normale de trafic. Traseul recomandat este pe autostrăzile A1 și A10, prin Sebeș.

Cât costă combustibilul? Pentru un autoturism pe benzină, cu un consum mediu de aproximativ 7 litri la 100 de kilometri, costul estimat este de 44 de lei pentru un singur drum. Pentru dus-întors, șoferii ar trebui să pregătească aproximativ 89 de lei.

În cazul unei mașini diesel, costul poate varia în funcție de consum și de prețul carburantului.

Șoferii trebuie să țină cont și de restricțiile de circulație anunțate în Alba Iulia pentru organizarea manifestărilor. În ziua de 1 Decembrie, vor fi afectate în special zona Cetății Alba Carolina, Bulevardul 1 Decembrie 1918 și străzile de acces către traseul paradei.

Pentru a evita aglomerația, este recomandat ca mașinile să fie lăsate în parcările amenajate în afara zonei centrale, iar deplasarea către Cetate să fie continuată pe jos.

Printre variantele de parcare se numără:

Parcarea de pe strada Regimentul V Vânători;

Parcarea de pe strada Viilor, în zona Apulum SA;

Parcarea din zona Hanul dintre Sălcii;

Parcarea din zona Albacher, pe DN1;

Parcarea Stadionului Cetate, în funcție de disponibilitate.

Sursa foto: Alba24.ro

Cât costă drumul cu autobuzul sau microbuzul

O altă variantă pentru sibienii care nu vor să conducă este transportul cu autobuzul sau microbuzul. Pe ruta Sibiu – Alba Iulia circulă mai mulți operatori, printre care Obada Trans, JetCab, Coțofana, Apetrans, Fany și EMMALINES.

Prețurile afișate pornesc de la aproximativ 34 de lei și pot ajunge la 80-100 de lei, în funcție de operator și de cursă.

Printre plecările afișate în programul obișnuit se numără:

06:43 – sosire la 08:19, Obada Trans, aproximativ 34 de lei;

08:50 – sosire la 09:39, JetCab, aproximativ 60 de lei;

09:13 – sosire la 10:49, Obada Trans, aproximativ 34 de lei;

09:42 – sosire la 11:18, Coțofana, aproximativ 50 de lei;

10:55 – sosire la 12:29, Romtimex, aproximativ 40 de lei;

12:30 – sosire la 14:00, Fany.

Durata călătoriei este cuprinsă, în general, între 45 de minute și aproximativ o oră și jumătate.

Cei care vor să ajungă la paradă ar trebui să aleagă o cursă de dimineață, pentru a evita riscul întârzierilor și aglomerația din apropierea centrului.

Pentru întoarcere, există și curse după-amiaza și seara, însă cei care vor să rămână până la focurile de artificii de la ora 20:30 trebuie să verifice din timp orarul.

Cu trenul de la Sibiu la Alba Iulia

Trenul este o altă variantă de transport, însă legătura feroviară nu este cea mai rapidă pentru cei care vor să ajungă la parada de la ora 14:00.

O cursă directă Regio este afișată cu plecare din Sibiu la ora 15:45 și sosire la Alba Iulia la ora 18:19. Călătoria durează aproximativ două ore și jumătate, iar biletul la clasa a II-a este afișat la aproximativ 21 de lei.

Există și variante cu schimbări, însă acestea presupun un timp mai mare petrecut pe drum.

Prin urmare, pentru cei care vor să urmărească defilarea militară, autobuzul sau mașina personală sunt variante mai potrivite. Trenul direct menționat nu permite participarea la parada de la ora 14:00.

Orarele și tarifele pot fi verificate pe site-ul CFR Călători, înainte de cumpărarea biletelor.

Programul complet al manifestărilor de 1 Decembrie 2026, la Alba Iulia

Pe lângă parada militară, Alba Iulia pregătește reconstituiri istorice, ceremonii religioase, spectacole folclorice, concerte și un spectacol de artificii, potrivit Alba24.ro.

Marți, 1 decembrie 2026

10:00 – 20:00 – Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a, cu standuri de edituri, expoziții și lansări de carte, la Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba.

– Salonul de carte „1 Decembrie”, ediția a V-a, cu standuri de edituri, expoziții și lansări de carte, la Atrium Centurionum, Sediul Administrativ al Județului Alba. 11:00 – Marea Adunare Națională – reconstituire istorică, pe esplanada Sălii Unirii din Piața Cetății Alba Carolina.

– Marea Adunare Națională – reconstituire istorică, pe esplanada Sălii Unirii din Piața Cetății Alba Carolina. 12:00 – Te Deum la Catedrala Încoronării și focuri de artificii de zi, pe esplanada Catedralei.

– Te Deum la Catedrala Încoronării și focuri de artificii de zi, pe esplanada Catedralei. 13:00 – Citirea Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia și rugăciune de mulțumire, la Monumentul Unirii.

– Citirea Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia și rugăciune de mulțumire, la Monumentul Unirii. 13:00 – „Noi suntem români”, ceai, muzică și poezie cu Adrian Sărmășan, Daniel Avram, Gino, Vali Șerban și prietenii, la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

– „Noi suntem români”, ceai, muzică și poezie cu Adrian Sărmășan, Daniel Avram, Gino, Vali Șerban și prietenii, la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. 14:00 – Defilare militară dedicată Zilei Naționale a României, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.

– Defilare militară dedicată Zilei Naționale a României, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. 16:00 – „Alba unește România”, spectacol folcloric extraordinar, în Piața Cetății.

– „Alba unește România”, spectacol folcloric extraordinar, în Piața Cetății. 18:00 – „Sub semnul Unirii”, concert de muzică clasică românească susținut de Gabriel Croitoru, Simina Croitoru și Croitoru String Virtuosi, la Casa de Cultură a Sindicatelor.

– „Sub semnul Unirii”, concert de muzică clasică românească susținut de Gabriel Croitoru, Simina Croitoru și Croitoru String Virtuosi, la Casa de Cultură a Sindicatelor. 19:00 – Retragere cu torțe, pe traseul Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan – pietonala Mihai Viteazul – Monumentul Unirii.

– Retragere cu torțe, pe traseul Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan – pietonala Mihai Viteazul – Monumentul Unirii. 20:30 – „La mulți ani, România!”, spectacol de artificii în Piața Cetății Alba Carolina.

La spectacolul folcloric de la ora 16:00 vor urca pe scenă Nicolae Furdui-Iancu, Tudor Furdui-Iancu și Grupul instrumental Crai Nou, Veta Biriș, Ionuț Fulea, Paula Hriscu, Leontina Fărcaș și numeroși alți interpreți și ansambluri folclorice din țară.

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