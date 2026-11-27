Doi bărbați și-au găsit sfârșitul, în noaptea de joi spre vineri, într-o casă din Cisnădie, în urma unui incendiu. Sărmanii oameni au murit intoxicați cu fum.

Alarma cu privire la izbucnirea unui incendiu s-a dat în jurul orei 02:00, iar pompierii s-au deplasat de urgență pe strada Măgurii. O casă aflată într-o curte comună fusese cuprinsă de flăcări. La 112 a sunat un vecin.

Salvatorii au analizat situația și au intrat în locuință pentru a verifica dacă există persoane care au nevoie de evacuare. Din nefericire, în interior au fost găsiți doi bărbați, aflați în stop cardio-respirator. În ciuda eforturilor depuse aceștia nu au răspuns manevrelor, fiind declarați decedați. Sărmanii oameni, în vârstă de aproximativ 66 de ani, au murit intoxicați cu fum în timp ce dormeau.

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În ceea ce privește pagubele materiale, cele două camere și bucătăria casei au fost afectate în totalitate de foc și fum, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

Salvatorii sibieni au stabilit și cauza de izbucnire a incendiului. Se pare că focul a pornit din cauza jarului căzut din sobă. Pe podea se aflau covoare, dar și articole vestimentare.

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