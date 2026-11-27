Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori a două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină și colagen, vândute în magazinele Auchan și Kaufland, inclusiv la Sibiu. Măsura a fost luată după identificarea unor modificări vizibile și atipice pe suprafața produselor, care indică posibilitatea dezvoltării mucegaiului.

Potrivit anunțurilor oficiale de rechemare publicate vineri, 27 noiembrie 2026, de ANSVSA, acțiunea a fost inițiată de FIRENZE COM SRL din Ploiești, în colaborare cu cele două rețele comerciale. După informarea privind magazinele Auchan, autoritatea a publicat și anunțul pentru rețeaua Kaufland. În anunțul Kaufland, producătorul este trecut CIMA, din Bulgaria.

Ce produse sunt vizate

Sunt rechemate doar produsele cu lotul L260729 și data de valabilitate 29.07.2028, ambele de 220 de grame:

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Pastă tartinabilă din fructe de pădure cu proteină și colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori, 220 g;

Pastă tartinabilă din mango, fructul pasiunii și piersică, cu proteină și colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori, 220 g.

Ce trebuie să facă cei care le-au cumpărat

Consumatorii care au cumpărat produse din acest lot sunt rugați să nu le consume și să le returneze până pe 8 decembrie 2026, în baza bonului fiscal.

În anunțul Auchan, returnarea se face la Serviciul Clienți din magazinul de unde a fost cumpărat produsul. În anunțul Kaufland, clienții sunt rugați să returneze produsul în magazinul de la care l-au achiziționat, tot până pe 8 decembrie 2026, pe baza bonului fiscal.

Pentru informații suplimentare, FIRENZE COM SRL, din Ploiești, strada Poligonului nr. 1, poate fi contactată la telefon 0733 049 604 sau pe e-mail la cristina.ciobanu@firesco.com. Auchan România pune la dispoziție Serviciul Clienți la 021.9141, iar Kaufland, Centrul de Relații Clienți la 0800.1.0800, apelabil gratuit, de luni până vineri, între orele 8:00 și 20:00, și sâmbăta, între 8:00 și 17:00.

Magazinele din Sibiu aflate pe listele oficiale

Pe lista din anunțul Auchan apare Auchan Sibiu, din comuna Șelimbăr, DN1 km 306.

Pe lista din anunțul Kaufland apar cinci magazine din Sibiu și Șelimbăr:

Kaufland Sibiu – Șelimbăr, DN 1, comuna Șelimbăr, nr. 1A;

Kaufland Sibiu – Strand, Șos. Alba Iulia, nr. 42;

Kaufland Sibiu – Veteranilor de război, Calea Surii Mari, nr. 39;

Kaufland Sibiu Mall, Lector nr. 1-3 A;

Kaufland Sibiu Hipodrom, Calea Cisnădiei, nr. 92.

Pe aceeași listă Kaufland apar și două magazine din Mediaș: Kaufland Mediaș, Șos. Sibiului, nr. 81, și Kaufland Mediaș Aurel Vlaicu, str. Aurel Vlaicu, nr. 33F.

Listele complete ale magazinelor incluse în rechemare sunt publicate de ANSVSA, în anunțul pentru Auchan și în anunțul pentru Kaufland.

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