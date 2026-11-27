Frig, pături întinse peste legume și vânzări care au mers greu anul acesta. Așa arată ultimele zile de piață pentru câteva legumicultoare din Olt, venite la Sibiu cu Kapia, gogoșari și pătrunjel. Beau ceai fierbinte, poartă câte trei rânduri de haine și tot mai pun câte ceva în plus la cântar. În zilele următoare pleacă acasă, iar la primăvară se întorc.

Sub copertina Pieței Cibin, tarabele încă sunt pline de ardei roșii, de varză și de legături de pătrunjel. Lângă ele stau pături împăturite, prelate și termosuri. Femeile care vând aici au venit de departe, pentru multe dintre ele, Sibiul a ajuns de mult a doua casă.

Citește și: De 56 de ani, Mama Nuța vine cu legume în Piața Cibin. La 73 de ani, încă muncește: Piața ne-a ținut copiii la facultate” / video

De la Izbiceni la Sibiu, o viață întreagă

Daniela Coderie are 58 de ani și e din Izbiceni, județul Olt. Era „tinerică”, cum spune ea, când a venit prima dată în piață, pe la 26–27 de ani. De atunci au trecut peste 30 de ani.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

„E o tradiție de familie și am continuat-o. Acolo e zonă legumicolă, ne-au permis terenul și clima să facem legumicultură”, povestește femeia.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Femeile care vin de 30 de ani din Olt să vândă legume în Piața Cibin: îndură frigul și acoperă marfa cu pături — VIDEO

N-a ajuns direct la Sibiu. A vândut și la Reșița, și la Aiud, până să se oprească aici. „Ne-am stabilit după aia în Sibiu și a fost în regulă. Avem clienți, suntem cunoscuți”, spune ea.

Citește și: Cât costă zacusca la Sibiu: 5 lei făcută acasă, 25–30 de lei în Piața Cibin și până la 33 de lei în supermarket / video reportaj

„Toată lumea se plânge că prețurile cresc, dar nu la legume”

Anul acesta, spune Daniela, au fost și zile bune, și zile mai slabe. Ce s-a schimbat clar e prețul, care a coborât, nu a urcat.

„Până acum, Kapia mare și frumoasă era 10 lei și 8 lei. Anul ăsta am avut și 7, și 6. Ne înțelegem cu clienții”, explică ea.

Costurile ei au crescut însă. Stă în gazdă la Sibiu, plătește masa în piață și cântarul, iar motorina pentru drumul de la Izbiceni până aici e, spune ea, aproape dublă. „În ciuda faptului că au fost aceste costuri, am căutat să ținem prețurile cât mai acceptabile pentru clienți.”

Și nu s-a gândit să renunțe. „Deja la vârsta asta nu mă mai pot angaja să am un job stabil, așa că ne ocupăm în continuare de legumicultură. E foarte mult de muncă, deja începem să nu mai avem atâta putere”, recunoaște ea, apoi zâmbește. „Dar am un băiat care e cu mine pe curte și continuă tradiția. Cel puțin cât se poate.”

Pături, prelate și ceai fierbinte

Cel mai greu e noaptea. Când temperatura scade sub zero, marfa rămâne la tarabă și trebuie apărată de îngheț.

„Le acoperim foarte bine cu două, trei pături, plus nailon peste. Dacă pui nailon, nu se întâmplă absolut nimic. Poate numai după minus 10, minus 12 grade ar putea îngheța. Acum n-a fost decât minus trei, minus patru, minus cinci, vreo două-trei nopți”, explică Daniela Cimpoieru, din Grădinari.

Pentru ele, rețeta e simplă: haine multe și ceva cald. „Mai beau câte un ceai, dar nu foarte mult, că dacă îl bei, te duci după aia de cinci ori la baie”, râde femeia. „Ne punem mai multe haine pe noi, asta facem.”

Daniela Coderie spune că s-a îmbrăcat atât de gros încât seara o dor umerii de la haine. Cel mai rău au fost zilele cu vânt. „Aici, sub copertină, e și curent. Vântul chiar a ajuns la os”, spune ea. De obicei pleacă acasă pe la jumătatea lui noiembrie, dar anul acesta a prins-o iarna în piață. Mai stă cel mult două zile și crede că va vinde tot, pentru că a început deja să scadă prețurile.

„Le mai pun și adaos, mai ales celor în vârstă”

Daniela Cimpoieru vine în piață de 30 de ani. A învățat meseria acasă, la țară, de la părinții care se ocupau de legume. Recunoaște că anul acesta a fost greu: vânzările au scăzut cam la jumătate față de anul trecut, iar prețurile sunt mult mai mici decât acum doi-trei ani. „În schimb, taxele, masa, cântarul sunt mai mari. Dar ne-am învățat aici, la piață, la Sibiu.”

Chiar și așa, la tarabă nu se ceartă nimeni pe 100 de grame. „Dacă trece cântarul un leu, 50 de bani, 100 de grame, lăsăm cum se nimerește. Și mai ales dacă sunt oameni mai în vârstă, le mai punem și adaos. Dacă văd că vine să ceară un gogoșar, îi mai dau de la mine. Parcă mi-e milă, mai ales de cei în vârstă.”

Mai are vreo patru-cinci baxuri din fiecare produs și ar vrea să termine în două-trei zile, pentru că se anunță ger. Ce rămâne nevândut duce înapoi acasă.

„Cine nu și-ar ajuta părinții?”

Vali are 58 de ani și e tot din Grădinari. Ea a ajuns în piață din alt motiv. Acum vreo cinci-șase ani a luat locul părinților la tarabă. „Dacă nu mai pot părinții… Am pierdut unul, unul e bolnav. Atunci trebuie să faci ceva”, spune ea simplu. Și adaugă imediat: „Păi normal, cine nu și-ar ajuta părinții?”

Spune că anul acesta n-a vândut „nici măcar un sfert” față de anul trecut, care nici el n-a fost bun. Prețurile le-a ținut ca anul trecut, iar când un client ia mai mult, mai lasă din preț. A observat și ceva ciudat: „Dacă lași mai jos, oamenii au impresia că nu e bun de nimic.”

Cât ține frigul, se încălzește cu ce poate. „Un ceai, o supă fierbinte, o cafea. Rezistăm! Ce să facem?”, spune ea și râde. Vali vrea să rămână în piață până după sărbători.

Acasă în câteva zile, înapoi la primăvară

Femeile cu care am vorbit pleacă acasă, în Olt, în zilele următoare. Daniela Cimpoieru vrea să termine în două-trei zile, înainte de gerul anunțat pentru săptămâna viitoare. Vecina ei de tarabă mai stă cel mult două zile. Se întorc la primăvară.

„O să încheiem cât de curând și plecăm acasă”, spune Daniela Coderie. „Și revenim când vine căldura.”

Comentarii