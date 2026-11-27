O femeie a murit carbonizată într-o casă la Cisnădie. Tragedia s-a produs la câteva ore după ce alți doi bărbați au fost găsiți decedați în urma unui incendiu.
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Incendiul a fost lichidat. Se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative și pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.
„În urma incendiului a ars în totalitate o cameră din casă, pe o suprafață de 20 de mp, precum și bunurile din interior”, spun reprezentanții ISU Sibiu.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Pompierii ISU Sibiu au intervenit de urgență în Cisnădie pe strada Măgurii pentru stingerea unui incendiu la o casă de locuit. La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD cu medic.
În interiorul casei cuprinse de flăcări a fost găsită, fără suflare, o femeie.
„Incendiul se manifesta în interiorul unei camere în care a fost găsită o persoană de sex feminin în vârstă de 72 de ani carbonizată. În aceste momente incendiul este localizat. Se lucrează pentru stingere”, spune Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.
Misiunea este în desfășurare.
Vă reamintim că, în noaptea de joi spre vineri, un alt incendiu s-a produs pe aceeași stradă din Cisnădie. În acel caz, doi bărbați au fost găsiți în stop cardio-respirator într-o locuință. Din păcate, aceștia s-au intoxicat cu fum și au murit.
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Sursa: ISU Sibiu
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