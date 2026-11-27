Doi bărbați de aproximativ 65 de ani au murit într-un incendiu izbucnit la o casă din Cisnădie, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00.

La intervenție au participat două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

„La sosirea pompierilor incendiul se manifesta generalizat la o casă de aproximativ 50 mp. În interior au fost găsiți doi bărbați de aproximativ 65 de ani în stop cardio-respirator. S-au aplicat de îndată manevre de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, cei doi bărbați nu au răspuns manevrelor, fiind declarați decedați. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este jarul căzut dintr-o sobă cu acumulare de căldură pe materiale textile”, a transmis ISU Sibiu.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Cele două camere și bucătăria, cu o suprafață totală de aproximativ 50 de metri pătrați, au fost afectate în totalitate.

Revenim cu detalii pe parcursul zilei de vineri.

Comentarii