Un camion încărcat cu piatră a luat foc vineri după-amiază pe autostrada A1, între Sibiu și Râmnicu Vâlcea.

UPDATE

Incendiul a fost stins de pompieri. Acesta s-a manifestat la una din roțile autocamionului.

„Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este efect termic produs în urma unor posibile defecțiuni la sistemul de frânare. Nu au fost victime”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

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ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii sibieni au intervenit cu două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD pentru stingerea incendiului.

„ISU Sibiu intervine pe A1, sensul de mers spre Rm. Vâlcea, pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un autocamion încărcat cu piatră. La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere și un echipaj SMURD”, a transmis Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Misiunea este în desfășurare.

Revenim cu detalii!

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