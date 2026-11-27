O mașină a luat foc, vineri după-amiază, pe Rampa Ștefan cel Mare din Sibiu. Incendiul a izbucnit în compartimentul motor.
UPDATE
Incendiul a fost localizat. Conducătorul auto primește îngrijiri medicale la fața locului, prezintă o arsură la mâna.
ȘTIREA INIȚIALĂ
La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.
„Pompierii intervin în aceste momente în Sibiu la Rampa Ștefan cel Mare pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la compartimentul motor al unei mașini”, a transmis ISU Sibiu.
Misiunea este în desfășurare.
Revenim cu detalii!
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