O mașină a luat foc, vineri după-amiază, pe Rampa Ștefan cel Mare din Sibiu. Incendiul a izbucnit în compartimentul motor.

UPDATE

Incendiul a fost localizat. Conducătorul auto primește îngrijiri medicale la fața locului, prezintă o arsură la mâna.

ȘTIREA INIȚIALĂ

La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

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„Pompierii intervin în aceste momente în Sibiu la Rampa Ștefan cel Mare pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la compartimentul motor al unei mașini”, a transmis ISU Sibiu.

Misiunea este în desfășurare.

Revenim cu detalii!

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