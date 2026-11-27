Pe scurt: Reprezentanții vârstnicilor au discutat despre îngrijirile medicale la domiciliu și activitatea unei asociații de pensionari. Întâlnirea a inclus și o evocare a veteranului Moisă Irod, ridicat în grad la Ghijasa de Sus.

Serviciile medicale de îngrijiri la domiciliu decontate din Fondul unic de asigurări sociale de sănătate au fost discutate vineri, 27 noiembrie 2026, la ședința lunară a Comitetului Consultativ pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu, potrivit Prefecturii Sibiu.

Întâlnirea a fost prezidată de prefectul județului Sibiu, Gheorghe-Florian Giubega, cu participarea membrilor comitetului și a invitaților acestora. Reprezentanții Cancelariei Prefectului au asistat la lucrări și au centralizat punctele de vedere exprimate.

Primul subiect de pe agenda întâlnirii a fost raportul de activitate al Asociației Forumul Solidarității Sociale a Pensionarilor Sibiu. Discuțiile au continuat cu serviciile medicale de îngrijiri la domiciliu finanțate din fondul de asigurări de sănătate.

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Colonelul în retragere Marius Popența a evidențiat participarea prefectului Giubega la ridicarea în grad de locotenent-colonel a veteranului de război Moisă Irod, în Ghijasa de Sus, pe care a descris-o drept un semn de recunoștință și empatie.

„Rolul dezbaterilor din cadrul acestei comisii este esențial pentru a ne asigura că vocea cetățenilor este ascultată cu maximă atenție și asigură soluționarea provocărilor sociale de la nivelul județului prin încredere, eficiență și deschidere”, a declarat prefectul Gheorghe-Florian Giubega la încheierea ședinței.

Prefectul i-a invitat pe toți seniorii să participe la manifestările dedicate Zilei Naționale a României.

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