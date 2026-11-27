Pe scurt: Ministerul Economiei a prelungit până miercuri, 30 decembrie 2026, ora 20:00, înscrierile la cursurile gratuite Start-Up Nation, ediția a IV-a. Peste 8.600 de aplicanți s-au înscris cu succes. Mai sunt aproape 9.000 de locuri pentru tinerii de 18–30 de ani din regiunile mai puțin dezvoltate și pentru tinerii romi. Înscrierea se face pe minimis.imm.gov.ro. Absolvirea cursului este obligatorie pentru finanțarea de până la 250.000 de lei.

Înscrierile la cursurile gratuite de formare antreprenorială din programul Start-Up Nation, ediția a IV-a, au fost prelungite până miercuri, 30 decembrie 2026, ora 20:00. Anunțul a fost făcut vineri de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT). Potrivit comunicatului, peste 8.600 de aplicanți s-au înscris cu succes, iar termenul este prelungit pentru ca și alte persoane interesate să poată intra în program.

Până acum, înscrierile erau programate să se închidă vineri, 27 noiembrie 2026, ora 20:00, potrivit unui comunicat anterior al ministerului, din 4 noiembrie.

Cine mai poate aplica

Locurile alocate persoanelor cu vârsta de peste 30 de ani, precum și tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în București-Ilfov, au fost ocupate integral, arată comunicatul de vineri.

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Înscrierile continuă pentru locurile încă libere, în două situații: tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți, cu domiciliul în regiunile mai puțin dezvoltate, în afara București-Ilfov, și tinerii aparținând minorității rome, atât din aceste regiuni, cât și din București-Ilfov. Pentru aceste categorii mai sunt disponibile aproape 9.000 de locuri, potrivit situației afișate în platforma minimis.imm.gov.ro vineri, 27 noiembrie 2026, la ora 09:00.

Județul Sibiu se află în afara regiunii București-Ilfov, astfel că tinerii cu domiciliul aici se încadrează în categoriile pentru care au mai rămas locuri, dacă îndeplinesc celelalte condiții ale programului.

În comunicatul din 4 noiembrie, ministerul preciza că programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani neîmpliniți, indiferent de statutul lor pe piața muncii, inclusiv persoanelor reîntoarse în țară, și că nivelul minim de școlarizare cerut este absolvirea învățământului gimnazial (nivel ISCED 2). Locurile pentru persoanele de peste 30 de ani, prevăzute separat, sunt acum epuizate.

Cum se face înscrierea și ce cuprind cursurile

Înscrierile se realizează exclusiv online, pe platforma minimis.imm.gov.ro, în condițiile programului și în limita locurilor disponibile. Pe aceeași platformă pot fi consultate lista furnizorilor de formare contractați de minister, locațiile disponibile și ghidul de utilizare a aplicației.

Programul include 40 de ore de pregătire antreprenorială gratuită, în format online sau fizic, în locațiile puse la dispoziție de furnizorii de formare. Participanții își aleg furnizorul și modalitatea de desfășurare direct în aplicație. Cursurile oferă cunoștințe practice pentru dezvoltarea unei afaceri, de la identificarea oportunităților și elaborarea unui plan de afaceri până la strategii de marketing, accesarea finanțării și organizarea activității.

La final, participanții primesc un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Persoanele care s-au înscris în prima etapă de formare, au fost declarate eligibile, dar nu au absolvit cursurile, se pot reînscrie prin actualizarea cererii inițiale, folosind contul creat cu adresa de e-mail utilizată la prima înscriere, potrivit comunicatului din 4 noiembrie. Cei care întâmpină probleme de acces pot solicita modificarea adresei de e-mail.

Absolvirea cursului, condiție pentru finanțare

Absolvirea cursurilor este obligatorie pentru accesarea celei de-a doua etape a programului. Absolvenții care își înființează o firmă după obținerea certificatului pot continua cu etapa de finanțare și pot solicita un ajutor nerambursabil de până la 250.000 de lei, care poate acoperi maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, în condițiile procedurii de implementare.

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