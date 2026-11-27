Ministerul Apărării Naționale a comandat încă 66 de vehicule de luptă Lynx de la Rheinmetall, în baza contractului-cadru atribuit în mai 2026, a anunțat vineri grupul german într-un comunicat de presă. Valoarea vehiculelor comandate acum este de aproximativ 738 de milioane de euro.

Contractul-cadru acoperă în total 298 de vehicule Lynx. Prima tranșă, de 232 de vehicule, a fost comandată odată cu atribuirea contractului. Cea mai mare parte a flotei românești va fi formată din vehicule de luptă ale infanteriei, completate de variante blindate cu aruncătoare de mine, vehicule de comandă și vehicule de evacuare medicală. Livrările vor începe în 2028 și ar trebui încheiate până în 2030.

Investiții de câteva sute de milioane de euro și mii de locuri de muncă

În mai 2026, prin programul european SAFE, România a contractat cu Rheinmetall vehicule de luptă, sisteme de apărare antiaeriană, muniție și componente pentru muniție, precum și patru nave militare, în valoare totală de 5,7 miliarde de euro. Compania spune că este cel mai mare pachet de comenzi internaționale din istoria sa recentă.

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Pentru aceste comenzi, Rheinmetall își extinde capacitățile de producție din România, cu investiții de câteva sute de milioane de euro. Potrivit companiei, o mare parte din valoarea adăugată va rămâne în România, obiectivul fiind crearea a mii de noi locuri de muncă. Peste 200 de subcontractori vor fi integrați în rețeaua de aprovizionare și va avea loc un amplu transfer de tehnologie.

Filiala Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaș, este activă de mulți ani în România, iar contractele vor fi realizate și cu implicarea altor facilități, precizează grupul german. Despre primul contract pentru blindatele Lynx, semnat în vară, puteți citi aici.

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