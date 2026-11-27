Pe scurt: Paula Hrișcu și Paula Seling se află în programul spectacolelor de decembrie de la Mediaș. La trecerea dintre ani, orașul renunță pentru prima dată la artificii, invocând protejarea animalelor și a mediului.

Patinoarul din Mediaș se deschide pe 4 decembrie 2026, în Piața Corneliu Coposu, când vor fi aprinse și luminile festive. Potrivit Primăriei Municipiului Mediaș, programul lunii decembrie include concerte de colinde, spectacole de teatru și dans, o alergare caritabilă și activități dedicate copiilor.

Evenimentele de pe domeniul public din Piața Corneliu Coposu încep pe 1 decembrie, cu manifestările dedicate Zilei Naționale a României. Pe 4 decembrie, spectacolul „Poveste de iarnă” va însoți deschiderea patinoarului și aprinderea iluminatului festiv. Programul cuprinde și un spectacol interactiv pe gheață.

Paula Hrișcu cântă în Piața Corneliu Coposu, iar Sala Traube găzduiește teatru și concerte

Pe 5 decembrie 2026, de la ora 17:00, în piață va avea loc concertul de colinde tradiționale românești „Florile dalbe”, susținut de Paula Hrișcu și artiști locali. Pe 6 decembrie, Asociația Binderbubi Run & Hike organizează „Mediaș Coffee Run”, o acțiune caritabilă de alergare pentru comunitate.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Pe scena Sălii Traube sunt programate serbări școlare, piesa „Hipnotizatorul” și spectacolul pentru copii „Fabrica lui Moș Crăciun”. În 15 decembrie 2026 va fi prezentată piesa „Nevastă de ocazie”, în regia lui Dan Tudor.

Tot la Sala Traube vor avea loc spectacole de dans pregătite de Școala de Balet „Veronica” și Asociația de Dans Sportiv „Magis of the Dance”. Programul include concertul „Magia Crăciunului”, susținut de Paula Seling, precum și proiecția filmului „3 zile în septembrie”, în regia lui Tudor Giurgiu.

Copiii sunt așteptați la colindat, iar Revelionul va avea lasere în loc de artificii

În luna decembrie, administrația locală va premia persoanele în vârstă de 80 de ani și elevii cu rezultate educaționale și sportive deosebite.

În perioada 14–18 decembrie 2026 este programat evenimentul „Iată, vin colindători!”. Preșcolarii și elevii școlilor primare din Mediaș și din satul aparținător Ighișu Nou sunt așteptați să colinde la sediul primăriei.

La trecerea în noul an, municipalitatea va organiza, pentru prima dată, un spectacol de lasere în locul artificiilor. „Pentru prima dată la Mediaș, din grijă față de animalele de companie și mediul înconjurător, în noaptea dintre ani administrația locală înlocuiește tradiționalele artificii cu un show spectaculos de lasere.”, a transmis Primăria Municipiului Mediaș.

Comentarii