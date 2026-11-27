ACS Mediaș 2022 nu a reușit vineri decât o remiză, 1-1 la Câmpulung, cu Muscelul, în etapa a 15-a a Ligii a 3-a.

Cu o victorie, argeșenii intrau în lupta pentru play-off, de care îi despărțeau 9 puncte. Echipa lui Cosmin Vâtcă venea după două eșecuri consecutive și s-a luptat pentru a-și consolida locul 4, ultimul care duce în play-off.

Medieșenii au deschis scorul la Câmpulung în minutul 34 prin Raul Hăjmășan, care a marcat cu o lovitură de cap! La pauză, echipa de pe malul Târnavei Mari a intrat în avantaj, scor 1-0, și era în grafic.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Sibienii se puteau desprinde în minutul 53, când Pajco a deviat cu capul în bară, după centrarea din dreapta a lui Hăjmășan. Muscelul putea egala în minutul 74, dar portarul Feșteu a salvat miraculos o reluare din 6 metri.

Însă, în minutul 76, argeșenii au restabilit egalitatea după un corner, la care mingea a ajuns în fața porții, de unde R. Dinu a marcat cu ușurință.

Terenul greu nu a ușurat misiunea medieșenilor, care au urcat din nou în atac, căutând lovitura decisivă, dar niciuna dintre echipe nu a mai avut ocazii notabile. S-a terminat 1-1, un rezultat just după aspectul meciului.

Cu 30 de puncte din 15 jocuri, echipa lui Cosmin Vâtcă rămâne pe locul 4, dar se uită temătoare peste umăr la rezultatele Zărneștiului, care e la doar 4 puncte și are un meci mai puțin jucat.

ACS MEDIAȘ 2022: Feșteu – Maxim, Core, Birtolon, Avram – Hăjmășan, S. Luca, Negrean, Frâncu – Pajco, Llullaku.

Foto: Hai la fotbal

Comentarii