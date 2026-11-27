Cine vrea să plece cu autocarul din Sibiu spre alt județ poate afla acum online ce curse are, la ce oră pleacă și din ce autogară. Ministerul Transporturilor a lansat joi, 26 noiembrie, platforma „Mersul autobuzelor”, dezvoltată de Autoritatea Rutieră Română (ARR), care strânge într-un singur loc cursele regulate interjudețene din toată țara.

„Premieră la MTI: începând de astăzi există și Mersul autobuzelor”, a anunțat ministerul, Platforma se găsește la adresa mersulautobuzelor.arr.ro și poate fi folosită gratuit, fără cont, de pe telefon, tabletă sau calculator.

Cum cauți o cursă

Scrii localitatea de plecare și o alegi din listă (lângă fiecare nume apare județul, ca să nu le încurci). Scrii destinația și o alegi la fel. Apeși „Caută curse”.

Pentru fiecare cursă directă, platforma arată firma de transport, ora de plecare și de sosire, durata drumului, zilele în care circulă, perioada în care e valabilă și autogările de îmbarcare și de coborâre. Cu „Vezi traseul” se deschide tot traseul cursei, cu stațiile intermediare.

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Exemplu: de la Sibiu la Cluj

Am testat platforma pe ruta Sibiu–Cluj-Napoca. Rezultatul: 21 de curse directe, de la mai mulți operatori. Prima pleacă la 02:25 și ajunge la Cluj la 05:00 (vine din București), iar drumul durează, în funcție de cursă, între două ore și jumătate și aproape patru ore.

În Sibiu, cursele spre Cluj pleacă din trei locuri diferite: autogara de pe strada Autogării nr. 1, cea din Piața 1 Decembrie 1918 nr. 6 (Transmixt) și cea de pe Calea Poplăcii nr. 58. Merită verificat de unde pleacă exact cursa aleasă, înainte să ieși din casă.

Atenție la zile și perioade: aceeași cursă apare uneori de mai multe ori în listă, în variante care circulă doar în anumite zile ale săptămânii sau doar în anumite luni. Cele 21 de rezultate nu înseamnă deci 21 de plecări în fiecare zi.

Ce nu găsești pe platformă

Bilete. Portalul arată doar orarul general al curselor directe și nu face rezervări sau vânzare de bilete.

Portalul arată doar orarul general al curselor directe și nu face rezervări sau vânzare de bilete. Transportul local și județean. Platforma acoperă doar cursele regulate între localități din județe diferite. Autobuzele Tursib sau cursele din interiorul județului Sibiu nu apar aici.

Platforma acoperă doar cursele regulate între localități din județe diferite. Autobuzele Tursib sau cursele din interiorul județului Sibiu nu apar aici. Legăturile cu schimbare. Căutarea arată curse directe, nu trasee cu schimbare de autocar.

ARR spune că aplicația folosește datele din propriile sisteme informatice, adică programele de transport autorizate ale firmelor. Asta înseamnă că o cursă anulată sau modificată de operator în ultimul moment poate să nu apară imediat, așa că pentru drumurile importante e bine să suni și la firma de transport.

Autogara Transmixt, care apare în platformă ca punct de plecare, aparține firmei care anunța anul trecut că își închide activitatea de transport, după apariția transportului metropolitan.

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