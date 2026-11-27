În portbagajul mașinii primarului din Târnava, județul Sibiu, se află permanent două genți. Într-una are documentele Primăriei, în cealaltă pansamente, seringi, medicamente și soluții perfuzabile. Înainte să ajungă la birou, Mihai Feisan trece pe la bolnavii din comună. Unora le schimbă pansamentele, altora le administrează tratamente, fără să le ceară vreun leu. Fostul asistent medical de la Ambulanță nu a renunțat la meseria sa nici după ce a devenit primar. Mai mult, spune că majoritatea materialelor medicale le cumpără din propriul buzunar. Ora de Sibiu l-a însoțit într-o dimineață în casele oamenilor care îl așteaptă nu ca pe primarul comunei, ci ca pe asistentul medical de care au nevoie.

Joi dimineață, reporterii Ora de Sibiu l-au însoțit pe Mihai Feisan la trei dintre pacienții săi. Înainte să ajungă la Primărie, edilul avea de îngrijit un bărbat căruia i-a fost amputat un deget de la picior, un tată a cinci copii care și-a pierdut vederea la un ochi și o pensionară care se luptă cu rănile provocate de complicațiile diabetului și ale problemelor circulatorii.

Pe lângă materialele necesare îngrijirilor medicale pe care le acordă la domiciliul pacienților, primarul are la îndemână chiar și o butelie de oxigen, o trusă de resuscitare și instrumente de mică chirurgie.

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„Am cam tot ce-mi trebuie aici pentru tratamentele pe care le fac. Tensiometru, pulsoximetru, pense, branule, seringi. Asta e geanta de primar cu care merg la ședințe. Agenda, documente. Una o folosesc la ședințe, una o folosesc la munca din comunitate”, povestește Mihai Feisan.

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▶ Vezi pagina acestui video: „Mihai, tu ai pansament, puiule?”: povestea primarului din județul Sibiu care îngrijește gratuit bolnavii și cumpără materiale medicale din propriul buzunar — VIDEO

La 66 de ani, așteaptă primarul să îi îngrijească rana după o amputație

Prima oprire a dimineții este acasă la Florin Puiu, un bărbat de 66 de ani. Din cauza unor probleme circulatorii grave, acesta a dezvoltat o gangrenă, iar medicii au fost nevoiți să îi amputeze un deget de la picior. Are nevoie de îngrijiri postoperatorii și de monitorizarea atentă a rănii.

Mihai Feisan își deschide geanta, se așază lângă pacient și începe să îi schimbe pansamentul. Îl întreabă dacă a avut dureri, verifică documentele medicale și îi explică importanța respectării tratamentului prescris de medic. Îi atrage atenția că trebuie să se lase de fumat și să își protejeze piciorul pentru a evita alte complicații.

„Dacă nu te vei îngriji, din păcate, boala va evolua și să nu ajungem la alte complicații. Acum vedem cum arată. Dacă e cazul, facem zilnic, dacă nu, facem o dată la două zile”, îi explică primarul pacientului.

Florin Puiu spune că nu și-ar fi imaginat vreodată că primarul comunei va veni în casa lui pentru a-l îngriji. Inclusiv medicul care l-a operat știa despre experiența medicală a edilului.

„E un băiat foarte bun, om ajutător, care ajută. Pe cuvânt! Orice problemă se rezolvă”, spune bărbatul.

Înainte să plece, Mihai îi promite că va reveni peste două zile. Îi amintește să își procure medicamentele prescrise și să înceapă tratamentul.

Tată a cinci copii, rămas fără vederea la un ochi. Se teme că își va pierde locul de muncă

La următoarea adresă îl așteaptă Tiberiu Cercea, un bărbat de 39 de ani, tată a cinci copii. În urmă cu aproape două săptămâni, pe 13 noiembrie, viața acestuia s-a schimbat dramatic. În urma unei altercații cu un vecin, a suferit răni grave la nivelul feței și și-a pierdut vederea la ochiul drept.

Dincolo de durerea fizică și de trauma prin care trece, bărbatul are o altă mare teamă. Lucrează ca stivuitorist și nu știe dacă va mai putea să își păstreze locul de muncă. Acasă îl așteaptă cinci copii, iar posibilitatea de a rămâne fără serviciu îl îngrijorează.

Mihai Feisan și Tiberiu se cunosc încă din copilărie. Au fost colegi de clasă în școala generală. Astăzi, unul dintre ei are nevoie de îngrijiri medicale, iar celălalt face tot ce poate pentru a-l ajuta. Pe lângă schimbarea pansamentelor, primarul încearcă să găsească și persoane dispuse să îl sprijine financiar pentru achiziționarea unei proteze oculare.

„Din păcate, și-a pierdut vederea pe ochiul drept. Noi acum facem un pansament, tratament. Cel mai probabil o să fie nevoie de o proteză oculară acolo și poate se găsește cineva care să ne și sprijine, vreun om cu inimă mare”, spune Mihai Feisan.

Tiberiu recunoaște că nu și-ar permite să apeleze la serviciile unei clinici private. Primarul l-a ajutat inclusiv atunci când, într-o seară, durerile au devenit greu de suportat.

„Mare noroc cu domnul primar, că ne ajută cât poate, cum poate, la orice oră. L-am sunat, chiar m-a durut într-o seară și am zis: «Domnu’ primar, puteți veni?»”, povestește Tiberiu Cercea.

Edilul îl îngrijește și pe tatăl acestuia, care are, la rândul său, probleme grave de sănătate.

Pensionara care izbucnește în lacrimi: „Orice ar fi, el e prezent”

A treia pacientă a dimineții este Mărioara Popa, o femeie de 67 de ani. Pentru primar este tanti Mărioara. Suferă de diabet, are probleme circulatorii și două răni la degetele piciorului care se vindecă foarte greu.

Femeia a trecut și printr-o operație pe cord deschis, iar acum se confruntă cu alte probleme de sănătate. Până să beneficieze de ajutorul primarului, făcea drumuri la Mediaș și Sighișoara. Fiecare deplasare însemna alți bani cheltuiți dintr-o pensie modestă.

În prezent, Mihai vine la ea acasă o dată la două zile. Rănile au început să se vindece, însă îngrijirile vor fi de lungă durată.

Întrebată cum s-ar descurca fără ajutorul primarului, femeia abia își stăpânește lacrimile.

„Acum sunt pensionară. Pensia e așa cum e. Să mă duc la o clinică particulară n-aș putea. Aici avem noroc cu băiatul ăsta, domnul primar al nostru. Să fie sănătos și să poată ajuta pe toată lumea. Acum îmi vine să plâng. Orice ar fi, el e prezent”, mărturisește Mărioara Popa.

Un pansament poate însemna 80 de lei cheltuiți doar pe drum

În comuna Târnava, care numără peste 3.000 de locuitori, funcționează un dispensar medical deschis până la ora 15:00, însă acesta este prea mic pentru a răspunde tuturor nevoilor comunității. În plus, de aproximativ o lună și jumătate, Primăria a rămas fără asistent medical, după ce persoana care ocupa acest post și-a dat demisia. La toate acestea se adaugă lipsa transportului public local.

Pentru persoanele vulnerabile și pensionarii cu venituri mici, deplasările repetate la unitățile medicale din alte orașe reprezintă o adevărată povară financiară. Mulți dintre ei nu au nici posibilitatea de a apela la serviciile unor clinici private.

„Un om, pentru un pansament, ar trebui să-și plătească un taxi, să ajungă la policlinică, la Mediaș. Un taxi până la Mediaș, dau un exemplu, poate 40 de lei, un drum dus-întors e 80 de lei, să ajungă la Mediaș, să se panseze, peste două zile să se prezinte iară. Deci sunt niște costuri care se adună și ați văzut și dumneavoastră, avem persoane cu pensii mici, avem persoane vulnerabile”, explică Mihai Feisan.

Primarul nu le cere bani pentru îngrijirile acordate și cumpără din propriile venituri majoritatea materialelor medicale pe care le folosește. Nu refuză oamenii care îi solicită ajutorul, ci își organizează vizitele astfel încât să poată ajunge la pacienți înainte sau după programul de la Primărie.

Edilul speră să găsească un nou asistent medical care să lucreze în cadrul Primăriei, astfel încât să poată împărți responsabilitățile și să ajungă la cât mai mulți oameni aflați în dificultate.

A intervenit și la două accidente rutiere grave

Experiența acumulată în perioada în care a lucrat la SMURD si Ambulanță nu i-a fost de folos doar în casele bolnavilor. În cei doi ani de când ocupă funcția de primar, Mihai Feisan a intervenit și la două accidente rutiere grave, produse în apropierea comunei. A acordat primul ajutor victimelor până la sosirea echipajelor medicale.

Întrebat dacă îi este dor de perioada în care lucra la Ambulanță, răspunde fără să ezite: „Da, sincer, da”.

Spune că empatia este una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat din meseria de asistent medical și că nu intenționează să renunțe la îngrijirea oamenilor nici după încheierea activității administrative.

„Am făcut asta și înainte să ajung la primărie și cel mai probabil o voi face după ce nu voi mai fi la primărie. Până la urma urmei, asta este meseria mea de bază. Îmi face plăcere ceea ce fac. Și să știți că un om, când te cheamă pentru anumite probleme medicale, nu te cheamă de bine”, spune edilul.

„Mihai, tu ai pansament, puiule?”

Nici nu apucase să ajungă la Primărie, după cele trei vizite medicale, că Mihai Feisan a primit un nou mesaj. O femeie avea nevoie să îi fie schimbat pansamentul, după ce rana de la picior începuse să sângereze.

„Bună ziua, Mihai! Te rog mult, ai putea să vii, dragă, să mă pansezi la picior? Am sângerat cam tare. Îți mulțumesc anticipat din inimă”, îi scrisese aceasta.

Primarul a sunat-o imediat și i-a promis că va ajunge la ea. Dialogul dintre cei doi spune multe despre relația pe care acesta o are cu pacienții săi.

— Mihai, tu ai pansament, puiule?

— Stai liniștită, că am.

— Să nu te superi!

— Dar nu mă supăr. Lasă că vin.

După trei bolnavi îngrijiți și promisiunea făcută unei alte paciente, Mihai Feisan și-a continuat drumul către Primărie. Pentru următoarele ore avea să deschidă geanta cu documente și să se ocupe de problemele administrative ale comunei.

Dincolo de grija pentru bolnavi, Mihai Feisan are de rezolvat și numeroase probleme administrative. În urmă cu doi ani, acesta a preluat conducerea unei comune fără rețele de apă potabilă și canalizare și în care o parte dintre locuitori nu au acces la gaze naturale.

Printre priorități se numără înființarea rețelelor de apă și canalizare, extinderea celei de gaze naturale la nivelul întregii comune, precum și asfaltarea străzilor după finalizarea lucrărilor la utilități. Sunt probleme de infrastructură rămase nerezolvate de-a lungul anilor, de care edilul încearcă să se ocupe fără să renunțe la îngrijirea bolnavilor din comunitate.

Cu o experiență de nouă ani la Ambulanță și cinci ani la SMURD, Mihai Feisan continuă să își practice meseria în timpul liber. Numărul pacienților diferă de la o zi la alta, iar unii dintre ei au nevoie de tratamente zilnice, timp de câteva săptămâni.

„Numărul pacienților variază. Pe zi e greu de spus. Nu am tot câte trei, câți am avut astăzi. De fapt, patru, că am mai fost la cineva! Sunt zile când nu am deloc sau am unul care, are 24 de zile de injecții cu anticoagulant”, explică Mihai Feisan pentru Ora de Sibiu.

La terminarea programului, însă, îl așteptau din nou bolnavii. Oameni pentru care, atunci când bate la ușă, Mihai Feisan nu este primarul comunei Târnava, ci asistentul medical de care au nevoie.

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