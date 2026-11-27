Pe scurt: Nicușor Dan a spus joi, la Bruxelles, că România poate doborî drone sau rachete rusești doar deasupra propriului teritoriu. O interceptare deasupra altui stat poate fi considerată cobeligeranță, potrivit unei analize făcute în urmă cu aproximativ un an. Declarația răspunde propunerii Poloniei ca NATO să intervină deasupra Ucrainei.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Bruxelles, înaintea reuniunii extraordinare a Consiliului European, că România poate doborî drone sau rachete rusești doar deasupra propriului teritoriu. O eventuală interceptare a acestora deasupra altui stat poate fi considerată o participare directă la război, a transmis corespondentul Radio România Actualități Bogdan Isopescu, preluat de Rador și de Radio România Actualități.

Declarația răspunde propunerii Poloniei ca aliații NATO să doboare drone sau rachete rusești deasupra Ucrainei, atunci când traiectoria acestora este spre un stat membru al Alianței. Întrebat dacă este de acord cu această idee, președintele a evocat o analiză făcută în urmă cu aproximativ un an în structurile statului român, potrivit AGERPRES, Digi24 și Mediafax.

„La momentul în care am făcut această analiză, în urmă cu un an aproximativ, analiza spunea că asta înseamnă o cobeligeranță. Dacă s-a schimbat ceva, o să vă informez, dar asta este ce știu eu de discuția pe care am avut-o în interiorul structurilor statului român la momentul acela”, a spus Nicușor Dan.

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Propunerea Poloniei la NATO

Potrivit unor surse citate de Bloomberg, preluate de Mediafax și Digi24, Polonia a cerut luni, la o reuniune a ambasadorilor NATO de la Bruxelles, ca aliații să analizeze posibilitatea de a doborî rachete rusești deasupra Ucrainei, dacă acestea se îndreaptă spre teritoriul Alianței. Solicitarea a venit după ce, săptămâna trecută, trei rachete rusești au căzut pe teritoriul polonez.

Discuția a avut un caracter preliminar și nu s-a luat nicio decizie. O astfel de măsură ar presupune, cel mai probabil, ca Ucraina să transmită avertizări și să permită NATO accesul în spațiul său aerian. Ar fi nevoie, de asemenea, de acordul tuturor aliaților, care, potrivit acelorași surse, nu există în prezent.

Discuții informale despre Marea Neagră

Nicușor Dan a spus că reuniunea extraordinară a Consiliului European are o singură temă principală, bugetul european pe 2028–2034, dar că securitatea la Marea Neagră ar putea apărea în discuțiile informale cu ceilalți lideri. El a amintit și o discuție anterioară cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Evident, în discuții informale cu liderii o să vină subiectul securitate – Marea Neagră. În urma discuției pe care am avut-o cu secretarul general, a existat o sesiune dedicată la NATO pe subiectul securității la Marea Neagră și subiectul tot apare acolo, în discuțiile cu aliații în cadrul NATO”, a afirmat președintele, potrivit AGERPRES.

Am scris aici despre participarea președintelui la Consiliul European extraordinar, unde România nu vrea tăieri la fondul de coeziune.

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