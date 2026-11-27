Parlamentul European a dat miercuri, 25 noiembrie, undă verde finală reformei legislației farmaceutice a Uniunii Europene, inclusiv măsurilor de combatere a penuriei de medicamente critice. Potrivit comunicatului oficial al instituției, noile norme le vor permite autorităților să abordeze lipsurile printr-o monitorizare și o coordonare mai bune, atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Statele membre vor putea solicita companiilor farmaceutice să furnizeze medicamente în cantități suficiente pentru a răspunde nevoilor pacienților.

Generice mai devreme pe piață și protecție de cel mult unsprezece ani pentru medicamentele noi

Pentru a sprijini intrarea mai devreme pe piață a medicamentelor generice, producătorilor li se va permite să desfășoare anumite activități în cursul perioadei de protecție pe piață a produsului original.

Pentru medicamentele nou autorizate, se are în vedere o perioadă de protecție normativă combinată de maximum unsprezece ani: opt ani de protecție a datelor, în care alte companii nu pot avea acces la datele produselor, un an suplimentar de protecție pe piață, în care produsele generice sau biosimilare nu pot fi vândute, și posibilitatea de a obține perioade suplimentare de protecție pe piață atunci când sunt îndeplinite anumite condiții.

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Parlamentul mai anunță că mai multe măsuri simplifică funcționarea internă a Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), astfel încât aceasta să poată reduce birocrația și să accelereze cererile de autorizare a introducerii pe piață.

Reguli mai stricte pentru antimicrobiene

Pentru a promova utilizarea prudentă a antimicrobienelor, sunt introduse cerințe mai stricte, cum ar fi prescripțiile medicale obligatorii pentru toate antimicrobienele și informații specifice pe prospectele însoțitoare. Pentru fiecare nou antimicrobian prioritar pe care îl dezvoltă, producătorii pot câștiga încă un an de protecție a datelor prin intermediul unui „voucher transferabil de exclusivitate a datelor”.

Președinta Parlamentului a anunțat în plen că pachetul farmaceutic a fost considerat adoptat, în urma acordului încheiat anul trecut între colegiuitori.

Producție în UE și achiziții comune pentru medicamentele critice

Separat, acordul la care au ajuns Parlamentul și Consiliul în mai 2026 referitor la Actul legislativ privind medicamentele critice a fost adoptat cu 592 de voturi pentru, 35 împotrivă și 30 de abțineri.

Noile norme definesc criteriile pentru instituirea unor „proiecte strategice” industriale situate în UE, în vederea creării, modernizării și creșterii capacității de producție. Companiile care beneficiază de sprijin financiar la nivel național sau din partea UE vor trebui să respecte obligații clare, inclusiv să acorde prioritate aprovizionării pieței UE. Pentru a reduce dependența UE de țările terțe și a stimula producția în UE, furnizorii vor fi recompensați proporțional cu ponderea medicamentelor și a substanțelor farmaceutice active fabricate în UE.

Pentru procurarea medicamentelor critice, a medicamentelor orfane, folosite în tratarea bolilor rare, și a altor medicamente de interes comun, cinci sau mai multe țări din UE își vor putea uni forțele, voluntar, în cadrul unor achiziții publice colaborative.

În România, lipsurile din farmacii rămân o problemă concretă pentru pacienți. Ora de Sibiu a scris, pe 5 noiembrie, că pacienții psihiatrici nu își mai găsesc tratamentul în farmacii.

Ce cuprinde pachetul

Pachetul farmaceutic constă într-un regulament și o directivă prezentate de Comisie în aprilie 2023 și revizuiește legislația farmaceutică generală a UE, veche de 20 de ani. Actul legislativ privind medicamentele critice, propus în martie 2025, completează reforma cu norme specifice pentru a spori disponibilitatea și aprovizionarea cu medicamente critice în UE, cum ar fi antibioticele, insulina, vaccinurile și medicamentele pentru boli cronice.

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