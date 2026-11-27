Mediașul are 206 locuri noi de parcare, pe străzile Metanului, Libertății și Câmpeni. Ele vor fi închiriate prin licitație.

Câte locuri sunt pe fiecare stradă

strada Metanului: 91 de locuri;

strada Libertății: 75 de locuri;

strada Câmpeni: 40 de locuri.

Direcția Tehnică a primăriei a terminat lucrările pe cele trei străzi. Potrivit primăriei, parcările ajută la fluidizarea traficului și le dau locuitorilor un loc civilizat în care să își lase mașina lângă casă.

Planul parcărilor de pe străzile Câmpeni și Libertății. Sursa: Primăria Mediaș, proiect de hotărâre

Pe strada Metanului s-a schimbat de curând și traficul: o parte din stradă a devenit cu sens unic.

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Abonamentele și garajele se prelungesc până în 2028

În aceeași ședință, consilierii votează prelungirea până la 31 decembrie 2028 a contractelor pentru cele 1.802 locuri de parcare la domiciliu deja existente în oraș. Acestea expiră la sfârșitul acestui an, arată proiectul de hotărâre.

Tot până la finalul lui 2028 se prelungește închirierea terenurilor de sub cele 2.327 de garaje și copertine auto de pe domeniul public. Primăria spune că banii încasați din chirii merg la bugetul local și că, de aceea, garajele pot rămâne pe loc, potrivit documentului.

Orașul a mai amenajat parcări în acest an: 24 de locuri lângă podul nou de pe Valea Moșnei.

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