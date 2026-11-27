Mediașul are 206 locuri noi de parcare, pe străzile Metanului, Libertății și Câmpeni. Ele vor fi închiriate prin licitație.
Câte locuri sunt pe fiecare stradă
- strada Metanului: 91 de locuri;
- strada Libertății: 75 de locuri;
- strada Câmpeni: 40 de locuri.
Direcția Tehnică a primăriei a terminat lucrările pe cele trei străzi. Potrivit primăriei, parcările ajută la fluidizarea traficului și le dau locuitorilor un loc civilizat în care să își lase mașina lângă casă.
Pe strada Metanului s-a schimbat de curând și traficul: o parte din stradă a devenit cu sens unic.
Abonamentele și garajele se prelungesc până în 2028
În aceeași ședință, consilierii votează prelungirea până la 31 decembrie 2028 a contractelor pentru cele 1.802 locuri de parcare la domiciliu deja existente în oraș. Acestea expiră la sfârșitul acestui an, arată proiectul de hotărâre.
Tot până la finalul lui 2028 se prelungește închirierea terenurilor de sub cele 2.327 de garaje și copertine auto de pe domeniul public. Primăria spune că banii încasați din chirii merg la bugetul local și că, de aceea, garajele pot rămâne pe loc, potrivit documentului.
Orașul a mai amenajat parcări în acest an: 24 de locuri lângă podul nou de pe Valea Moșnei.
Comentarii
Ultima oră
- Peste 200 de locuri noi de parcare în Mediaș, pe Metanului, Libertății și Câmpeni acum 20 de secunde
- Trei apartamente pe care nu le-a vrut nimeni la licitație devin locuințe sociale în Mediaș acum 7 ore
- A murit Andy Taylor, chitaristul Duran Duran. Avea 65 de ani acum 10 ore
- Salariile de la stat, pensiile și alocațiile ar putea rămâne înghețate până în 2031 acum 10 ore
- Doi tineri din Sibiu, suspectați că au retras fraudulos 24.000 de lei de pe cardul unei firme: unul a fost reținut acum 11 ore